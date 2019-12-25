Закон Смоленской области от 19 декабря 2019 года № 143 "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих двух и более детей, на территории Смоленской области"

Принят Смоленской областной Думой 19 декабря 2019 года

Статья 1

Настоящий областной закон (далее - настоящий закон) устанавливает на территории Смоленской области дополнительные меры поддержки семей, имеющих двух и более детей.

Статья 2

1. В настоящем законе используются следующие термины и понятия:

1) дополнительные меры поддержки семей, имеющих двух и более детей (далее - дополнительные меры поддержки), - меры, обеспечивающие возможность:

а) улучшения жилищных условий с учетом особенностей, установленных настоящим законом;

б) получения образования ребенком (детьми) с учетом особенностей, установленных настоящим законом;

2) областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на реализацию дополнительных мер поддержки;

3) сертификат на областной материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры поддержки.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством.

Статья 3

1. Право на дополнительные меры поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, проживающих на территории Смоленской области не менее одного года на момент рождения (усыновления) ребенка (детей), среднедушевой доход семей которых, учитываемый и исчисляемый в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Смоленской области, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал (далее также - сертификат), не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную нормативным правовым актом Администрации Смоленской области на дату подачи заявления о выдаче сертификата:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года (в том числе в случае смерти первого и (или) второго ребенка, при условии, что была произведена государственная регистрация его рождения), если ранее им не был выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал в соответствии с настоящим законом, или областным законом от 28 февраля 2008 года № 15-з "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области" (далее - областной закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области"), или областным законом от 30 ноября 2016 года № 130-з "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на территории Смоленской области" (далее - областной закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на территории Смоленской области");

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года (в том числе в случае смерти первого, второго, третьего ребенка и (или) последующих детей, при условии, что была произведена государственная регистрация его (их) рождения), если ранее им не был выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал в соответствии с настоящим законом, или областным законом "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области", или областным законом "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на территории Смоленской области";

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года (в том числе в случае смерти первого, второго, третьего ребенка и (или) последующих детей, при условии, что была произведена государственная регистрация его (их) рождения), если ранее им не был выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал в соответствии с настоящим законом, или областным законом "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области", или областным законом "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на территории Смоленской области".

2. При возникновении права на дополнительные меры поддержки лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц.

3. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, признания ее судом недееспособной, ограниченно дееспособной, ограничения ее судом в родительских правах, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки. Право на дополнительные меры поддержки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

4. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с частью 3 настоящей статьи возникло право на дополнительные меры поддержки, или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, признан судом недееспособным, ограниченно дееспособным, ограничен судом в родительских правах, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, их право на дополнительные меры поддержки прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях) до достижения им возраста 25 лет. При этом право на дополнительные меры поддержки возникает только у одного несовершеннолетнего ребенка либо у одного совершеннолетнего ребенка до достижения им возраста 25 лет в случае, если на момент возникновения этого права в живых остался один ребенок либо если другие дети утратили право на дополнительные меры поддержки в силу достижения ими возраста 25 лет или объявления их умершими.

5. Право на дополнительные меры поддержки возникает у ребенка (детей в равных долях), указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если женщина, право которой на дополнительные меры поддержки прекратилось по основаниям, указанным в части 3 настоящей статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры поддержки, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры поддержки по основаниям, указанным в части 3 настоящей статьи.

6. Право на дополнительные меры поддержки, возникшее у ребенка (детей в равных долях) по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящей статьи, прекращается в случае его (их) смерти, объявления его (их) умершим или достижения им (ими) возраста 25 лет. В случае смерти или объявления умершим ребенка, который имел право на дополнительные меры поддержки в равных долях с другими детьми, его право на дополнительные меры поддержки (доля) переходит к другому ребенку (детям в равных долях).

7. Право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения (усыновления) соответственно второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 7 статьи 7 настоящего закона.

Статья 4

1. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки, и реализации указанного права осуществляется ведение регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки (далее - регистр).

2. Ведение регистра осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган) в порядке, определяемом нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

3. Информация о предоставлении дополнительных мер поддержки лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5

1. Лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего закона, законные представители ребенка (детей), не достигшего совершеннолетия, или законные представители ребенка (детей), достигшего совершеннолетия, но признанного судом недееспособным, ограниченно дееспособным, в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 настоящего закона, вправе обратиться в уполномоченный орган за получением сертификата на бумажном носителе или в форме электронного документа в любое время после возникновения права на дополнительные меры поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, заверенными надлежащим образом). Заявление о выдаче сертификата с приложением необходимых документов (их копий, заверенных надлежащим образом) может быть подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) по месту жительства лица, подающего заявление о выдаче сертификата.

2. Форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата) устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

3. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится уполномоченным органом в тридцатидневный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата.

4. При рассмотрении заявления о выдаче сертификата уполномоченный орган вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, в том числе сведения о фактах ограничения в родительских правах, лишения родительских прав, об отмене усыновления, о признании лица судом недееспособным, ограниченно дееспособным, о совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также иные сведения, необходимые для формирования и ведения регистра.

5. Уполномоченный орган не позднее чем через пять дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о выдаче сертификата, уведомление об удовлетворении либо отказе в удовлетворении его заявления. В случае подачи заявления о выдаче сертификата через многофункциональный центр указанное уведомление направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр.

6. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата являются:

1) отсутствие права на дополнительные меры поддержки в соответствии с настоящим законом;

2) прекращение права на дополнительные меры поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего закона;

3) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры поддержки.

7. В случае отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми уполномоченным органом было принято такое решение.

8. Лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

9. По достижении ребенком (детьми), указанным в частях 4 и 5 статьи 3 настоящего закона, совершеннолетия либо по приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия законные представители обязаны передать сертификат ребенку (детям) в порядке, определяемом нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Статья 6

1. Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 163 300 рублей.

2. Размер областного материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном настоящим законом.

3. В случае распоряжения частью областного материнского (семейного) капитала уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 сентября текущего года информирует лиц, имеющих сертификат, о размере его оставшейся части.

Статья 7

1. Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего закона, имеющими сертификат, путем подачи в уполномоченный орган заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление (направления) использования областного материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим законом. Заявление о распоряжении может быть подано через многофункциональный центр по месту жительства лица, подающего заявление о распоряжении.

2. В случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры поддержки возникло по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 3 настоящего закона, распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, или самим ребенком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия или по приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия, или законными представителями ребенка (детей), достигшего совершеннолетия, но признанного судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. В указанных случаях распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала осуществляется не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) соответственно второго, третьего или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, путем подачи в уполномоченный орган заявления о распоряжении, в котором указывается направление (направления) использования областного материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим законом. Заявление о распоряжении может быть подано через многофункциональный центр по месту жительства лица, подающего заявление о распоряжении. Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала, право на который возникло у ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей и находящегося в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется ребенком (детьми) не ранее достижения им (ими) совершеннолетия либо приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия либо законными представителями такого ребенка (детей), достигшего совершеннолетия, но признанного судом недееспособным, ограниченно дееспособным, с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

3. Лица, имеющие сертификат, могут распоряжаться средствами областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми).

4. Распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами, имеющими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным настоящим законом.

5. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи.

7. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении одного года со дня рождения (усыновления) двух или более детей одновременно, пятого ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Статья 8

1. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению уполномоченным органом в тридцатидневный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, заверенными надлежащим образом), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

2. В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано по следующим основаниям:

1) прекращение права на дополнительные меры поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего закона;

2) нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении;

3) указание в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим законом;

4) указание в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств областного материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении;

5) выявление в заявлении о распоряжении и (или) в представленных документах недостоверных сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в заявлении о распоряжении и (или) представленных документах, осуществляется уполномоченным органом путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также другими способами, разрешенными федеральным законодательством;

6) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего закона, в порядке, предусмотренном статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации (на период отобрания ребенка).

3. Уполномоченный орган не позднее чем через пять дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае подачи заявления о распоряжении через многофункциональный центр указанное уведомление направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр.

4. В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем уведомлении излагаются основания, в соответствии с которыми уполномоченным органом было принято такое решение.

5. В случае удовлетворения заявления о распоряжении уполномоченный орган обеспечивает перевод средств областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Статья 9

1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, имеющего сертификат;

3) на компенсацию затрат за объект индивидуального жилищного строительства, построенный (реконструированный) лицом, имеющим сертификат, или его супругом (супругой) не ранее возникновения права на дополнительные меры поддержки без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, имеющего сертификат.

2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты возникновения права на дополнительные меры поддержки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

3. Приобретаемое с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала жилое помещение должно находиться на территории Смоленской области.

4. Правила направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Статья 10

1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в любой образовательной организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг.

2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут быть направлены:

1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;

2) на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

3. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным, в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет.

4. Правила направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Статья 11

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно.

И.о. Губернатора Смоленской области К.В.Никонов



