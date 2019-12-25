Состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ объявят 29 декабря

Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы 2020 года будет объявлен 29 декабря, после завершения чемпионата России в Красноярске.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Чемпионат России пройдет с 25 по 29 декабря.

По словам Горшкова, времени на определение состава не так много. "Тренерский совет по итогам чемпионата России пройдет сразу по окончании турнира, 29 декабря, в этот же день пройдет и заседание исполкома федерации", - цитирует Горшкова ТАСС.

По словам главы федерации, формирование состава пройдет по спортивному принципу. И все же тренерский совет может в определенных случаях дать рекомендацию относительно третьего номера команды, после чего исполком вынесет окончательное решение.

"Это отступление сделано, поскольку все мы живые люди, случаются болезни и травмы. Если явный лидер был первым номером, у него случилось несчастье и по какой-то причине он не может принять участие в чемпионате России, тренерский совет такой вопрос рассматривает", - объяснил Горшков и добавил, что последние три сезона на чемпиона Европы отправлялись именно призеры чемпионата России.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в Австрии с 20 по 26 января.