Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2019 года № 682-150 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 18 декабря 2019 года

Статья 1

Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Территориальная программа) согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 2

Утвердить стоимость Территориальной программы по источникам финансирования согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 3

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



