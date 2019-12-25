Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2019 года № 682-150 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 18 декабря 2019 года
Статья 1
Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Территориальная программа) согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Утвердить стоимость Территориальной программы по источникам финансирования согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
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