Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 года № 98-кз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 36 054 050,35 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 34 488 844,40 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 393 779,95 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 36 054 050,35 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 38 180 348,95 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 36 559 391,80 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 449 531,15 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40 224 686,87 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 38 545 748,40 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 507 512,39 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 38 180 348,95 тыс. рублей и 2022 год в сумме 40 224 686,87 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов в объеме согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования предоставляются в бюджет Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в объеме согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов в объеме согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить, что субвенции, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, направляются на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - страховые медицинские организации).

5. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями

Установить страховым медицинским организациям норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год в размере до 3 795 081,00 тыс. рублей, на 2021 год в размере до 3 919 500,00 тыс. рублей и на 2022 год в размере до 4 070 000,00 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона;

2) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским организациям Ставропольского края за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона;

3) финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, формируется в соответствии с порядком формирования средств нормированного страхового запаса, условиями их предоставления медицинским организациям и порядком их использования, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме:

а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

4. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся на конец финансового года, предшествующего текущему финансовому году, за счет средств бюджета Фонда, не подлежащих возврату в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляется Фондом на формирование нормированного страхового запаса Фонда в текущем финансовом году.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



