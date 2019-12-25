Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 121-ОЗ "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 10 декабря 2019 года

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее - Фонд):

1) 63243665,9 тысяч рублей на 2020 год;

2) 67043239,1 тысяч рублей на 2021 год;

3) 70686505,6 тысяч рублей на 2022 год.

2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда:

1) 63343665,9 тысяч рублей на 2020 год;

2) 67043239,1 тысяч рублей на 2021 год;

3) 70686505,6 тысяч рублей на 2022 год.

Статья 2. Объем дефицита бюджета Фонда

Установить объем дефицита бюджета Фонда на 2020 год - 100000,0 тысяч рублей.

Статья 3. Свод доходов бюджета Фонда

Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1).

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда (приложение 2).

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3).

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год (приложение 4).

Статья 7. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда (приложение 5).

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) 7114936,2 тысяч рублей на 2020 год;

2) 7442515,8 тысяч рублей на 2021 год;

3) 7848868,8 тысяч рублей на 2022 год.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Свердловской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Свердловской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими на территории Свердловской области деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховой медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в эту страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в 2019 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года могут направляться в 2020 году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2020 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, направляются в 2020 году на реализацию этих мероприятий.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



