Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Команда палеонтологов под руководством Хиллари Мэддин из Карлтонского университета обнаружила самые ранние ископаемые свидетельства родительской заботы. Возраст окаменелости, зафиксировавшей такое поведение, составляет около 305 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution, а коротко о нем рассказывает сайт университета. Команда Мэддин описала окаменелый образец хищного варанопида возрастом около 305 миллионов лет. Он был найден внутри древнего пня на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии, Канада.

До наших дней дошли два сочлененных скелета маленькой и большой особи одного и того же, кстати, нового вида. Внешне это существо было похоже на ящериц, но в эволюционном плане совершенно на них не похоже. Ученые отмечают, что как только животные научились откладывать яйца на суше, они разделились на две различные ветви эволюции.

Одна из них привела к появлению и развитию рептилий, птиц и динозавров, а другая, которая включала варанопидов, привела к возникновению млекопитающих. Что касается найденных останков, то они, по мнению ученых, напоминают родительское гнездо с потомством. Вероятно, мать укрывала от опасности своего детеныша.

Именно это позволило ученым заявить о древнейшем свидетельстве родительской заботы. Предыдущие окаменелые останки, зафиксировавшие для науки такой тип поведенческой стратегии, были моложе примерно на 40 миллионов лет.

Исследователи пишут, что существуют различные стратегии родительского ухода, но самым сложным для родителя является длительный послеродовой уход. Эта форма широко распространена у млекопитающих, поскольку их потомство требует питания от матери. Однако до сих пор у ученых было мало сведений об эволюции этого поведения.

"Это самое раннее свидетельство длительного послеродового ухода у позвоночного, - считает Мэддин. - Взрослое животное, по-видимому, прячет и защищает детеныша в логове. Такое поведение очень распространено у современных млекопитающих. Интересно было увидеть, что это животное, которое находилось на эволюционной ветви, ведущей к млекопитающим, проявило подобное поведение так рано".