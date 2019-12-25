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25.12.2019 00:57
Рубрика: В мире

Трамп назвал честью свою игру в фильме "Один дома-2"

Президент США Дональд Трамп, исполнивший в популярном фильме "Один дома-2" роль самого себя, преуспевающего миллиардера, считает участие в картине оказанной ему честью.

Трамп отметил, что даже спустя годы многие люди отмечают, что видели его в фильме, хотя они имеют возможность постоянно видеть политика по телевизору.

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"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино", - приводит слова Трампа ТАСС.

Президент назвал "Один дома-2" хорошим фильмом. "Я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это", - заявил он.

Отметим, что фильм был снят в 1992 году. Трамп появляется в одном из коротких эпизодов, снятых в отеле, где он помогает главному герою - мальчику Кевину - найти нужное помещение.

В мире США Культура Кино и ТВ Мировое кино Дональд Трамп РГ-Видео

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