В Одессе осквернен настенный рисунок с героями "Ликвидации"

В Одессе был осквернен настенный рисунок с героями "Ликвидации" Гоцманом и Фимой. Граффити, выполненное очень качественно и правдоподобно на воротах одного из одесских двориков, изображало сцену беседы двух героев у дома Гоцмана и успело полюбиться одесситам и гостям Города-героя.

Как сообщает портал Думская, злоумышленники расцарапали и уничтожили часть рисунка, на которой изображен Фима в исполнении Сергея Маковецкого. Чем им не угодил закадычный друг Гоцмана, непонятно. Возможно, они просто не успели уничтожить все граффити.

Один из инициаторов создания рисунка Роман Вайер заявил, что решение о его восстановлении пока не принималось. "Есть вероятность, что мы его восстановим, а они снова испоганят. Пока подождем", - сказал Вайер.

Напомним, что 14-серийная "Ликвидация", снятая режиссером Сергеем Урсуляком в 2007 году и показывающая борьбу с уголовниками в послевоенной Одессе, стала одним из самых ярких и успешных проектов в истории российского телевидения. Следователь одесской милиции Давид Гоцман вместе с соратниками противостоит безжалостной банде во главе с немецким агентом "Академиком". Картина получила премии "Ника" и "Золотой орел", была удостоена престижных премий в различных номинациях. Образ Гоцмана и выражения героев фильма стали нарицательными.