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25.12.2019 19:21
Рубрика: Русское оружие

Танк на колесах

Начнется создание новых боевых модулей
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Универсальный боевой модуль для легкобронированной колесно-гусеничной техники разработают специалисты "Военно-промышленной компании".
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Гендиректор компании-разработчика Александр Красовицкий сообщил, что соответствующий контракт уже подписан. По словам Красовицкого, модуль будет с разного рода вооружением. В качестве противотанковых управляемых ракетных комплексов могут использоваться и "Атака", и "Корнет". В качестве стрелкового вооружения - крупнокалиберные пулеметы и 30-мм пушки. Рассматривается вариант установки в модуль и 57-мм автоматической пушки. Скорее всего, речь идет о ЛШО-57. Это легкое штурмовое орудие калибра 57 мм, откуда и название. Пушка имеет несколько различных боеприпасов, предназначенных для поражения живой силы на открытом месте, находящейся в укрытиях, бронированной техники и укрепленных огневых точек.

Как рассказал Александр Красовицкий ТАСС, "все будет зависеть от пожеланий конкретного заказчика и возможностей шасси, на которое будет устанавливаться боевой модуль".

Как говорят эксперты, модуль возможно разместить на бронеавтомобили "Тигр", "Медведь", "Волк" и "Бумеранг". Но он может устанавливаться и на гусеничном шасси "Курганец".

Модуль может быть вооружен 57-мм пушкой и новым комплексом управляемых ракет

Конечно, в первую очередь модуль будет предназначен для колесной бронированной платформы "Бумеранг", которая может использоваться как базовая и для бронетранспортеров, и для боевых машин пехоты, и для инженерных шасси, и для других боевых машин. Фактически это танк на колесах массой 34 тонны. Для сравнения, масса Т-34 была около 30 тонн. На военно-технических салонах "Армия" машина "Бумеранг" уже демонстрировалась с различными боевыми модулями - обитаемыми и нет. Однако, по мнению специалистов, выбор будет сделан в пользу необитаемого дистанционно управляемого модуля. Возможно, в качестве основы возьмут модуль "Эпоха", который демонстрировался участникам прошедшей коллегии минобороны.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В качестве основного оружия в нем используется 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 патронов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов. Комплекс управляемого ракетного вооружения - "Корнет-Д" с двумя пусковыми установками и четырьмя управляемыми ракетами. Его дополняет пусковая установка с восьмью многоцелевыми управляемыми ракетами "Булат". Интересно, что в походном положении пусковая установка убирается внутрь боевого модуля и выдвигается перед началом боя. Ракеты "Булат" гораздо дешевле "Корнета", но они гарантированно поражают все виды легкобронированной техники и, самое главное, "шахид-мобили", которые становятся серьезной угрозой в войнах нового типа.

Отличительной чертой нового боевого модуля станет автоматизированная система управления огнем. Она позволит вести автоматический поиск целей одновременно в различных спектральных диапазонах в пассивном и активном режимах. Также появится возможность поиска замаскированных целей оптическим локатором и одновременного обстрела двух целей. Предусматривается и обстрел по внешнему целеуказанию. Вне сомнения, новый модуль, качественно повысит огневую мощь колесных боевых машин.

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