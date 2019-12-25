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25.12.2019 16:00
Рубрика: Видео

Видео: потоки воды смыли с дороги пешеходный переход с "зеброй"

Текст: Вадим Давыденко

Пока на большей части России водители отмечают растянувшийся с декабря по март "день жестянщика" и проклинают морозы с гололедом, страны Юго-Восточной Азии страдают от теплых муссонов. В индийском штате Тамиланд осадки размыли фундамент здания, которое обрушилось и погребло под собой 15 человек, в Индонезии группа экскурсантов погибла в затопленной паводком пещере, а в Бангладеш наводнение нанесло огромный ущерб инфраструктуре.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А в каком-то из не особо пострадавших муниципалитетов скучающие туристы сняли это забавное видео. Потоки воды после затяжного дождя размыли плохо утрамбованную проезжую часть (не слишком ли мы строги к отечественным дорожникам?) и куда-то унесли положенную сверх основного слоя асфальта пешеходную дорожку. Хорошо, что без самих пешеходов.

Хочется верить, что где-то ниже по течению уплывшую "зебру" удастся остановить, заново уложить в нужном месте и использовать по назначению как минимум до следующих ливней.

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