Закон Вологодской области от 12 декабря 2019 года № 4625-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Постановлением Законодательного Собрания области № 459 11 декабря 2019 года

Раздел I. Основные характеристики областного бюджета

Статья 1

1.Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 81 988 941,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 86 817 941,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 4 829 000,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 83 581 248,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 83 071 866,1 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 509 382,6 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 85 115 616,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 83 183 170,5 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 932 446,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему закону области.

Раздел II. Доходы областного бюджета

Статья 3

Утвердить объем доходов областного бюджета, формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 4

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований области и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему закону области.

2. Утвердить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц согласно приложению 4 к настоящему закону области;

2) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему закону области;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 6 к настоящему закону области.

Статья 5

Утвердить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 7 к настоящему закону области;

2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему закону области.

Раздел III. Бюджетные ассигнования областного бюджета

Статья 6

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего закона области:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему закону области;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему закону области;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему закону области;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему закону области;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему закону области;

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Вологодской области:

а) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему закону области;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему закону области;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год в сумме 8 271 954,4 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 8 450 002,8 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 8 674 217,0 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов областного бюджета:

1) на 2021 год в сумме 1 757 827,5 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 3 574 143,8 тыс. рублей.

4. Утвердить размер резервного фонда Правительства области:

1) на 2020 год в сумме 65 207,4 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 50 965,1 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 50 965,1 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области:

1) на 2020 год в сумме 11 858 963,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 13 388 445,3 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 11 211 858,7 тыс. рублей.

6. Утвердить объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области:

а) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему закону области;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему закону области;

Статья 7

1. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год - 1,328;

2) на 2021 год - 1,325;

3) на 2022 год - 1,294.

2. Утвердить объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год в сумме 4 789 673,5 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 4 857 019,8 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 4 972 498,9 тыс. рублей.

3. Заменить дотации, указанные в части 2 настоящей статьи, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц:

на 2020 год в сумме 3 658 451,5 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 3 952 695,1тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 4 293 536,4 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение дотаций бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему закону области.

5. Утвердить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год в сумме 214,2 рублей на одного жителя области;

2) на 2021 год в сумме 232,4 рублей на одного жителя области;

3) на 2022 год в сумме 254,7 рублей на одного жителя области.

6. Утвердить значение критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год в сумме 114,0 рублей на одного жителя области;

2) на 2021 год в сумме 117,0 рублей на одного жителя области;

3) на 2022 год в сумме 121,4 рублей на одного жителя области.

7. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

а) на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему закону области;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему закону области.

8. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций бюджетам муниципальных образований области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему закону области (таблицы 1 и 2).

2) субсидии бюджетам муниципальных образований области:

а) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему закону области (таблицы 1-62);

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему закону области (таблицы 1-37);

3) субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

а) на 2020 год в сумме 13 200,8 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 13 200,8 тыс. рублей;

в) на 2022 год в сумме 13 248,7 тыс. рублей;

4) субсидии на проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на 2020 год в сумме 677,8 тыс. рублей;

5) субсидии на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности:

а) на 2021 год в сумме 46 825,2 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 15 878,4 тыс. рублей;

6) субсидии на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения:

а) на 2020 год в сумме 41 955,2 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 23 603,5 тыс. рублей;

7) субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях области на 2020 год в сумме 7 632,0 тыс. рублей;

8) субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 2021 год в сумме 31 059,3 тыс. рублей;

9) субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях:

а) на 2021 год в сумме 118 530,3 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 157 817,6 тыс. рублей;

10) субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий:

а) на 2021 год в сумме 4 782,6 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 4 782,6 тыс. рублей;

11) субсидии на организацию ярмарок:

а) на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

в) на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

12) субсидии на реализацию проекта "Народный бюджет":

а) на 2020 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей;

в) на 2022 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей;

13) субвенции бюджетам муниципальных образований области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему закону области (таблицы 1-13);

14) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему закону области (таблицы 1-6);

15) иные межбюджетные трансферты по результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области":

а) на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

16) иные межбюджетные трансферты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления:

а) на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

в) на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

17) иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры на 2020 год в сумме 1 700,0 тыс. рублей;

18) иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек:

а) на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

19) иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов

а) на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

20) иные межбюджетные трансферты на поощрение за качественное управление муниципальными финансами:

а) на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

9. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, указанных в пунктах 3-12, 15-20 части 8 настоящей статьи, осуществляется Правительством области.

10. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в форме субсидии бюджетам муниципальных районов области на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы", подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах" могут быть предоставлены бюджетам поселений, входящих в состав района, в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Статья 8

Утвердить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов методики распределения субвенций местным бюджетам для осуществления отдельных государственных полномочий, в том числе за счет средств федерального бюджета, согласно приложению 26 к настоящему закону области.

Статья 9

1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета производится выплата субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на цели, предусмотренные государственными программами.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим законом области, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для главного распорядителя средств областного бюджета.

3. Регулирование предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется постановлениями Правительства области.

Статья 10

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели настоящим законом области, производится предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

социально ориентированным некоммерческим организациям, включая молодежные и детские общественные объединения, на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, в соответствии с законом области от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области";

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в виде имущественного взноса;

некоммерческим организациям в соответствии с законами области, государственными программами области, предусматривающими предоставление грантов в форме субсидий по итогам конкурсов;

религиозным некоммерческим организациям в соответствии с законом области от 16 марта 2015 года № 3601-ОЗ "О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области.

Статья 11

Установить, что в случае уменьшения бюджетных ассигнований на цели, указанные в части 1 статьи 9 и статье 10 настоящего закона области, главные распорядители средств областного бюджета осуществляют уменьшение субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями.

Статья 12

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий:

на срок в пределах финансового года:

а) в 2020 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

б) в 2021 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

в) в 2022 году в сумме до 350 000,0 тыс. рублей;

на срок, выходящий за пределы финансового года:

а) в 2020 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей;

б) в 2021 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей;

в) в 2022 году в сумме до 50 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных образований области без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентов.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности - в размере 1/8 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке ноль процентов годовых.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями области указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Статья 13

1. Установить, что в 2020 году и в 2021 - 2022 годах денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Вологодской областью могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанные на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей перед Вологодской областью);

2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения;

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется в объеме обязательств по основному долгу следующими способами:

предоставление отсрочки исполнения обязательств (задолженности) по основному долгу;

предоставление рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по основному долгу.

3. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), на основании решения Правительства области решение о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности, вправе принимать:

Департамент финансов области - по задолженности должников по денежным обязательствам перед Вологодской областью - способами, предусмотренными в части 1 настоящей статьи;

главный распорядитель бюджетных средств - по требованиям по денежным обязательствам главного распорядителя бюджетных средств за счет средств областного бюджета - путем предоставления отсрочки или рассрочки исполнения обязательства.

4. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Вологодской областью устанавливаются Правительством области.

5. Урегулирование задолженности области по требованиям о взыскании денежных средств за счет казны области (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств областного бюджета) осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о судопроизводстве, исполнительном производстве.

Статья 14

Средства областного бюджета (полученные в качестве налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета) направляются на осуществление переданных Российской Федерацией органам государственной власти области полномочий в объемах и на цели, предусмотренные настоящим законом области, и расходуются в порядке, определенном бюджетным законодательством.

Статья 15

Повысить с 1 января 2020 года в 1,2 раза размеры должностных окладов, окладов за классный чин лиц, замещающих государственные должности области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы области, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности государственных органов области, работников, обслуживающих государственные органы области, работников из числа сотрудников, прикомандированных в соответствии с законодательством Российской Федерации к органам государственной власти области.

Статья 16

Установить, что расходы автономных и бюджетных учреждений области, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные ими в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части операций по оплате контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых на сумму 1 000,0 тыс. рублей и более подлежат санкционированию Департаментом финансов области в установленном им порядке.

Статья 17

Установить дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон области в соответствии с решениями руководителя Департамента финансов области:

1) направление в 2020 году остатков средств областного бюджета на 1 января 2020 года, образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в форме субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, в ходе исполнения областного бюджета в 2019 году, на увеличение сверх объемов, установленных настоящим законом бюджетных ассигнований:

на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объектов и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, в объеме неполного использования в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию указанных мероприятий;

на софинансирование реализации мероприятий национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов (программ) по соответствующему коду классификации расходов областного бюджета.

направление местным бюджетам безвозмездных поступлений от Государственной корпорации - "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в соответствии с утвержденной Правительством области адресной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы.

Раздел IV. Государственный долг

Статья 18

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга области по состоянию:

1) на 1 января 2021 года в сумме 14 047 952,1 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 109 428,1 тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 10 705 922,1 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 109 428,1 тыс. рублей;

3) на 1 января 2023 года в сумме 7 363 892,1 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям области (государственным областным гарантиям) в сумме 109 428,1 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области:

1) на 2020 год в сумме 17 681,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 15 873,9 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 12 531,8 тыс. рублей.

Статья 19

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов государственные гарантии области не предоставляются.

Статья 20

1. Утвердить программу государственных гарантий области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему закону области.

2. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов на исполнение государственных гарантий области по возможным гарантийным случаям бюджетные ассигнования областного бюджета не предусматриваются.

Статья 21

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 28 к настоящему закону области.

2. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов государственные внешние заимствования не осуществляются.

Статья 22

Право осуществления государственных заимствований от имени области как субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и с учетом предельной величины государственного долга области принадлежит Департаменту финансов области.

Статья 23

Установить, что средства областного бюджета размещаются Департаментом финансов области на банковских депозитах в порядке, установленном Правительством области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 24

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников



