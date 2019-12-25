Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2199-З № 309-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 207 420 638 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 85 673 840 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 77 318 760 тыс. рублей;

2) общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 208 419 138 тыс. рублей;

3) дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 998 500 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год в сумме 200 740 429 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 73 940 950 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 65 658 941 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 201 974 047 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 72 209 648 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 72 113 898 тыс. рублей;

2) общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год в сумме 201 738 929 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 866 526 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 202 972 547 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 745 964 тыс. рублей;

3) дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год в сумме 998 500 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 998 500 тыс. рублей.

Статья 2. Распределение прогнозируемых доходов и формирование доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение прогнозируемых доходов по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам видов доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия), поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов, формируются за счет:

1) федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 года 1280-З № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", а также в соответствии с нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) погашения задолженности прошлых лет и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативам отчислений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Зачисление доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных образований

Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

1. Определить перечень главных администраторов доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - органов исполнительной власти Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Перечисление государственными унитарными предприятиями части прибыли в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Установить, что в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные унитарные предприятия Республики Саха (Якутия) перечисляют в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 15 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии с положением, утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).

Статья 6. Предоставление рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей

Установить, что в случае предоставления налоговыми органами по согласованию с представительными органами муниципальных образований рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей суммы выпадающих доходов, возникших в результате принятия этих решений, компенсации из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не подлежат.

Статья 7. Мораторий на установление новых налоговых льгот

Ввести на 2020-2022 годы мораторий на установление новых налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, в том числе в виде установления дифференцированных ставок, за исключением налоговых льгот, дифференцированных и пониженных ставок, устанавливаемых в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 8. Бюджетные ассигнования государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям государственных программ и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Целевые статьи расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию государственных программ Республики Саха (Якутия) и на осуществление непрограммных направлений деятельности, подгруппы и элементы видов расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждаются сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 10 133 030 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 362 961 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 753 118 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 6 148 484 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 11 126 400 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 6 511 670 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) на 2020 год в сумме 6 865 600 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 521 620 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 572 121 тыс. рублей.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 73 342 893,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 67 763 557,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 70 413 979,8 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 20 348 830,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 296 968,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 296 968,0 тыс. рублей;

2) общий объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в сумме 587 219,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 067 919,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 067 919,6 тыс. рублей;

3) общий объем субвенций на 2020 год в сумме 44 177 993,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 39 304 376,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 43 834 890,4 тыс. рублей;

4) общий объем субсидий на 2020 год в сумме 5 297 258,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 500 131,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 415 749,7 тыс. рублей;

5) общий объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2020 год в сумме 1 503 720,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 356 209,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 560 500,0 тыс. рублей;

6) межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме 1 388 495,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 198 577,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 198 577,0 тыс. рублей;

7) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия) на 2020 год в сумме 3 019 723 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 307 694 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 804 280 тыс. рублей.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Республике Саха (Якутия), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований резервных фондов Правительства Республики Саха (Якутия):

1) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на 2020 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 150 000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 150 000 тыс. рублей;

2) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2020 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 150 000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 150 000 тыс. рублей.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги;

2) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в кредитных и иных организациях предприятиями, осуществляющими завоз социально значимых продовольственных товаров для жизнеобеспечения населения Республики Саха (Якутия);

3) финансового обеспечения (возмещения) части транспортных затрат на завоз муки, доставку социально значимых продовольственных товаров в улусы (районы) и в пределах улусов (районов), завоз расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров авиационным и (или) автомобильным транспортом;

4) государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров воздушным и речным транспортом;

5) государственной поддержки кинематографии, подготовки, выпуска и распространения социально значимой, национальной литературы;

6) возмещения части затрат работодателей на выплату заработной платы и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды работникам, участвующим в организации проведения оплачиваемых общественных работ в сельской местности Республики Саха (Якутия);

7) финансового обеспечения затрат на организацию стажировок молодых специалистов, востребованных на рынке труда, на производственных предприятиях Республики Саха (Якутия);

8) поддержки отраслей животноводства (искусственное осеменение крупного рогатого скота, развитие племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, развитие конезаводов, разведение якутского скота, создание условий для специализированных скотоводческих хозяйств, рост продуктивности промышленного птицеводства, рост продуктивности свиноводства, поддержка казенных предприятий традиционных отраслей, страхование животноводства, развитие звероводческих хозяйств, техническое перевооружение, модернизация птицеводческих комплексов яичного направления и приобретение оборудования для них, создание и модернизация животноводческих комплексов, создание и модернизация объектов, укрепление материально-технической базы оленеводства);

9) финансового обеспечения (возмещения) затрат на доставку сельскохозяйственной и промысловой продукции, сырья, кормов, семенного материала;

10) финансового обеспечения (возмещения) части затрат на выполнение комплекса рыборазводных работ в водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Саха (Якутия);

11) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в кредитных и иных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, включая производство хлеба и хлебобулочных изделий;

12) реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений;

13) финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие территорий опережающего социально-экономического развития;

14) поддержки производства, выпуска и распространения печатных средств массовой информации (газет) и сетевых изданий;

15) развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Республики Саха (Якутия), но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа);

16) возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на осуществление образовательной деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

17) финансового обеспечения затрат на организацию летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах;

18) содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

19) организации сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и при содействии в последующем трудоустройстве;

20) возмещения гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Дальневосточного федерального округа;

21) финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых производством местной продукции;

22) организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше;

23) финансового обеспечения (возмещения) затрат на обучение работников по ученическим договорам в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, на прохождение производственной практики студентов;

24) поддержки отраслей растениеводства (страхование растениеводства, производство комбикормов, производство семян сельскохозяйственных культур, поддержка в области растениеводства, создание и модернизация картофелехранилищ, овощехранилищ);

25) поддержки промысловой охоты и рыбохозяйственного комплекса (промысел пушнины и дикого северного оленя, организаций переработки и производства продукции из пушнины, кожевенно-мехового сырья, промышленный вылов рыбы, развитие рыбоводных хозяйств, модернизация рыбохозяйственного комплекса, укрепление материально-технической базы для ведения товарного рыбоводства);

26) поддержки в области мелиорации (снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий путем проведения коренного и поверхностного улучшения лугов, снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений);

27) поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности (транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба, создание, модернизация и приобретение объектов переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции, производство продукции северного домашнего оленеводства);

28) возмещения недополученных доходов российских кредитных организаций по выданным (приобретенным) ими жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях);

29) реализации инвестиционных проектов по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом;

30) организации предоставления финансовой поддержки работодателям для привлечения работников из других субъектов Российской Федерации.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия) или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Саха (Якутия), которые должны определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;

3) порядок возврата субсидий в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

5) положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

5. Субсидии на обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния дорог (содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) в северных и арктических улусах (районах) Республики Саха (Якутия) предоставляются казенному предприятию Республики Саха (Якутия) "Дороги Арктики" из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) в размере 603 002,8 тыс. рублей, определяемом на основании нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правил их расчета.

6. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, предоставляется акционерному обществу "Водоканал" из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, за минусом затрат, понесенных в связи с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, вошедших в утвержденные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям городского округа "город Якутск" Республики Саха (Якутия).

Статья 10. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе

1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются, в том числе на конкурсной основе, в соответствии с решениями Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в целях:

1) поддержки семейных династий оленеводов;

2) сохранения охотничьих ресурсов в Республике Саха (Якутия);

3) реализации научных проектов, финансируемых Республикой Саха (Якутия) совместно с Российским фондом фундаментальных исследований;

4) поддержки создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств;

5) поддержки развития семейной фермы.

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), если данный порядок не установлен решениями Главы Республики Саха (Якутия).

Статья 11. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются в случаях:

1) проведения массовой информационно-разъяснительной работы среди населения;

2) реализации образовательных программ профессионального образования;

3) поддержки деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан;

4) поддержки социально значимых программ (проектов) по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ и национально-культурных объединений;

5) поддержки коренных малочисленных народов Севера и деятельности некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера;

6) развития детского и молодежного общественного движения, поддержки детских, молодежных общественных организаций и общественных организаций, работающих с детьми и молодежью;

7) реализации проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;

8) организации деятельности студенческих отрядов;

9) поддержки деятельности в сфере молодежной политики;

10) возмещения затрат на осуществление образовательной деятельности в частных дошкольных образовательных организациях, образовательной деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расширения возможностей дополнительного образования детей;

11) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Саха (Якутия);

12) поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны;

13) реализации мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства;

14) поддержки мероприятий по развитию конного спорта;

15) социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан;

16) защиты семьи, детства, материнства и отцовства;

17) возмещения расходов адвокатам, оказывающим гражданам Российской Федерации бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;

18) оказания квалифицированной юридической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях северных улусов Республики Саха (Якутия);

19) содействия охране правопорядка;

20) охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

21) благотворительной деятельности, а также деятельности в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

22) социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

23) развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Республики Саха (Якутия), но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа);

24) реализации мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

25) укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений;

26) развития институтов гражданского общества, общественного, в том числе территориального общественного, самоуправления;

27) содействия развитию спортивного, социального и экологического туризма;

28) оказания информационной, консультационной, методической, образовательной, экспертной и иной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

29) осуществления деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействия указанной деятельности, а также содействия духовному развитию личности;

30) развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

31) осуществления деятельности по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера;

32) увековечения памяти жертв политических репрессий;

33) осуществления деятельности в сфере независимой оценки качества услуг;

34) осуществления деятельности в сфере реабилитации лиц без определенного места жительства и работы;

35) охраны окружающей среды и защиты животных;

36) оказания помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

37) оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, осуществления деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина;

38) подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

39) профилактики социально опасных форм поведения граждан;

40) содействия занятости и самозанятости населения;

41) содействия повышению мобильности трудовых ресурсов;

42) формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

43) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в кредитных и иных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями;

44) поддержки отраслей животноводства (искусственное осеменение крупного рогатого скота, развитие племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, создание условий для специализированных скотоводческих хозяйств, страхование животноводства, развитие звероводческих хозяйств, техническое перевооружение, создание и модернизация животноводческих комплексов, создание и модернизация объектов, укрепление материально-технической базы оленеводства);

45) реализации мероприятий, направленных на оказание мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим в результате неисполнения застройщиками своих обязательств;

46) организации летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах;

47) предоставления имущественного взноса некоммерческой организации (фонду) "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" на обеспечение ее деятельности и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Саха (Якутия);

48) организации сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и при содействии в последующем трудоустройстве в Республике Саха (Якутия);

49) создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций;

50) создания и (или) развития региональных гарантийных организаций;

51) проведения поисковых работ, направленных на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

52) участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

53) разработки и распространения в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки;

54) реализации проектов (программ) детских общественных объединений;

55) поддержки отраслей растениеводства (страхование растениеводства, производство комбикормов, производство семян сельскохозяйственных культур, поддержка в области растениеводства, создание и модернизация картофелехранилищ, овощехранилищ);

56) поддержки промысловой охоты и рыбохозяйственного комплекса (промысел пушнины и дикого северного оленя, промышленный вылов рыбы, развитие рыбоводных хозяйств, модернизация рыбохозяйственного комплекса, укрепление материально-технической базы для ведения товарного рыбоводства);

57) поддержки в области мелиорации (снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий путем проведения коренного и поверхностного улучшения лугов, снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений);

58) поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности (обеспечение качества и безопасности пищевой продукции, создание, модернизация и приобретение объектов переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции, производство продукции северного домашнего оленеводства);

59) поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе при реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации";

60) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в кредитных и иных организациях сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;

61) финансового обеспечения (возмещения) затрат на обучение работников по ученическим договорам в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, на прохождение производственной практики студентов;

62) предоставления имущественного взноса унитарной некоммерческой организации "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства" на финансовое обеспечение ее деятельности.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия) или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Саха (Якутия).

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Статья 12. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются на конкурсной основе в случаях:

1) реализации проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства;

2) поддержки добровольных дружин в сфере охраны общественного порядка;

3) поддержки развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

4) поддержки общественных организаций, осуществляющих деятельность по профилактике зависимостей от психоактивных веществ, в том числе по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), если данный порядок не установлен решениями Главы Республики Саха (Якутия).

Статья 13. Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Правительство Республики Саха (Якутия) не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов численности государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и работников государственных учреждений.

2. Правительство Республики Саха (Якутия) направляет бюджетные ассигнования в качестве взноса Республики Саха (Якутия):

1) в Международную организацию северных регионов "Северный форум" в 2020 году в сумме 1 636 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 636 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 1 636 тыс. рублей;

2) в Международную ассоциацию "Евразийское региональное отделение" Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" в 2020 году в сумме 750 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 750 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 750 тыс. рублей;

3) в Европейский институт омбудсмена в 2020 году в сумме 30 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 30 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 30 тыс. рублей.

3. Установить, что полномочия получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, установленный Министерством финансов Республики Саха (Якутия), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в соответствии с решениями главных распорядителей средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).

4. Установить лимит оборотной кассовой наличности в размере авансовых платежей по заработной плате работников бюджетной сферы, пособиям, стипендиям, страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения и погашению государственного долга.

5. Установить, что в 2020 году размер республиканского материнского капитала "Семья", предусмотренного Законом Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2011 года 952-З № 803-IV "О республиканском материнском капитале "Семья", составляет 139 716,68 рублей.

6. Финансовое обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии внесения заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую экспертизу исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

7. Финансовое обеспечение проведения этнологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии уплаты заказчиком сбора в размере, рассчитанном в соответствии со сметой расходов на проведение этнологической экспертизы, определяемой уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области этнологической экспертизы.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых пятнадцати рабочих дней 2020 года.

9. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на начало текущего финансового года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия).

10. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2020 года на счетах Министерства финансов Республики Саха (Якутия), образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2078-З № 47-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на реализацию Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, направляются в 2020 году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований.

11. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на начало текущего финансового года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия) отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия).

12. В случае поступления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) целевых средств, добровольных взносов, пожертвований и других безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, указанные средства направляются на те же цели.

13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в сумме 110 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных актов о взыскании с казны Республики Саха (Якутия);

2) бюджетных ассигнований в сумме 3 641 160,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мер по повышению заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия);

3) бюджетных ассигнований в сумме 25 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на проведение мероприятий, связанных с ежегодным отчетом о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия);

4) бюджетных ассигнований в сумме 108 652,5 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на окончательные расчеты, материально-техническое обеспечение, ликвидационные мероприятия и создание новых структур;

5) бюджетных ассигнований в сумме 24 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), выполняющих функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, выраженных в разнице между фондом оплаты труда, исчисленным с применением районного коэффициента по республиканским нормам, и фондом оплаты труда, определенным с применением районного коэффициента по федеральным условиям, исходя из установленной структуры и численности работников;

6) бюджетных ассигнований в сумме 22 240,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов, связанных с проведением выборов;

7) бюджетных ассигнований в сумме 2 573 662,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов, на исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия) при наступлении гарантийных случаев;

8) бюджетных ассигнований в сумме 45 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов, связанных с обеспечением пожарной безопасности поселка Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия);

9) бюджетных ассигнований в сумме 15 445,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года;

10) бюджетных ассигнований в сумме 57 734,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на приобретение жилых и нежилых строений, сооружений, земельных участков в государственную собственность Республики Саха (Якутия), а также на снос и расчистку земельных участков в целях подготовки территории для строительства мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска;

11) бюджетных ассигнований в сумме 109 820,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по развитию Арктической зоны Республики Саха (Якутия).

14. Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемый при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), имеет значение, равное 0,9.

Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения равным 0,9.

15. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) заключить с главами муниципальных районов (городских округов), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

16. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, предоставленные из федерального бюджета в плановом периоде 2021 и 2022 годов, распределяются в приоритетном порядке:

1) на предоставление субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений;

2) на реализацию мер по повышению заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия);

3) на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса и (или) финансовое обеспечение затрат указанных организаций, возникших в связи с установлением льготных тарифов;

4) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования;

5) на финансовое обеспечение Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

17. В соответствии с частью 2 статьи 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)" установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса и (или) финансовое обеспечение затрат указанных организаций, возникших в связи с установлением льготных тарифов, в случае исполнения принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, предусмотренными по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе в связи с детализацией укрупненных мероприятий в целях обеспечения софинансирования из федерального бюджета, на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

18. Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом при осуществлении закупки допускается объединение в предмете одного лота (одного государственного контракта) выполнение работ по разработке проектной документации и по строительству многоквартирного дома либо указанного в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилого дома.

Статья 15. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить распределение местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) следующих межбюджетных трансфертов:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) субвенций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону;

3) субсидий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

4) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год в сумме 8 810 602 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 067 005 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 067 005 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень и объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

5. Распределение субсидий местным бюджетам, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, утверждается на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

6. Утвердить перечень и объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с методикой их распределения, а также правилами их предоставления, установленными нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам между муниципальными образованиями утверждается законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

7. Утвердить межбюджетные трансферты, перечисляемые из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2020 году, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 16. Порядок определения общего объема средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусматриваемых ежегодно на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и порядок распределения указанных средств и средств, поступивших из федерального бюджета на софинансирование выполнения комплексных кадастровых работ, между бюджетами муниципальных районов (городских округов)

1. Общий объем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусматриваемых ежегодно на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ (далее - субсидии), устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление собственностью на 2020-2024 годы" в части проведения комплексных кадастровых работ в текущем финансовом году и в плановом периоде.

2. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансирования проведения комплексных кадастровых работ в соответствии со статьей 42.2 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

3. Главным распорядителем субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) между бюджетами муниципальных районов (городских округов) является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными:

а) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

б) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, - в размере 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Бюджетные кредиты (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета) предоставляются муниципальным районам (городским округам), которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).

5. Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, полученных бюджетами муниципальных районов (городских округов) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), устанавливаются настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

6. Утвердить программу предоставления юридическим лицам и план возврата указанными лицами бюджетных кредитов в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

7. Основания, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, использования и возврата указанных кредитов, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются настоящим Законом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

8. Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются

на возмездной и возвратной основе в целях закупки и доставки топлива, муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов.

9. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными в целях закупки и доставки топлива, муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

10. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу в целях закупки и доставки топлива, муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов при следующих условиях:

1) предоставление юридическим лицом обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия), а также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) предварительная проверка Министерством финансов Республики Саха (Якутия) финансового состояния юридического лица, его гаранта или поручителя;

4) согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, отраженное в договоре о предоставлении бюджетного кредита;

5) указание объема бюджетного кредита и срока, на который он предоставляется, в соответствии с решением о предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу, принимаемым Правительством Республики Саха (Якутия).

11. Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

12. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам на 2020 год в размере до 5 608 000 тыс. рублей, в том числе:

1) ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" - в размере до 2 000 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2020 года);

2) АО "Саханефтегазсбыт" - в размере до 2 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2020 года);

3) АО "Якутоптторг" - в размере до 358 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2020 года);

4) ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" - в размере до 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2020 года);

5) АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" - в размере до 450 000 тыс. рублей (на срок в пределах 2020 года).

Статья 18. Реструктуризация денежных обязательств перед Республикой Саха (Якутия) и иные способы урегулирования задолженности по ним

1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Республикой Саха (Якутия) могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей (далее - реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Республикой Саха (Якутия);

2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения;

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Правила (основание, условие и порядок) проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Саха (Якутия) устанавливаются Правительством Республики Саха (Якутия).

3. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) вправе принимать решения о заключении мировых соглашений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), по задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) следующими способами:

1) отсрочка исполнения денежных обязательств (задолженности по денежному обязательству) на срок до двух лет;

2) рассрочка исполнения денежных обязательств (задолженности по денежному обязательству) на срок до пяти лет.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Республики Саха (Якутия)

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Установить, что расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств Республики Саха (Якутия) не подлежат сокращению.

3. Установить предельный объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) на 2020 год в сумме 3 398 514 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 480 791 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 695 714 тыс. рублей.

Статья 20. Государственный внутренний долг Республики Саха (Якутия), предоставление государственных гарантий Республики Саха (Якутия)

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия):

1) на 1 января 2021 года в сумме 52 371 621 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2021 года в сумме 11 282 409 тыс. рублей;

2) на 1 января 2022 года в сумме 51 261 470 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2022 года в сумме 9 173 758 тыс. рублей;

3) на 1 января 2023 года в сумме 52 097 342 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2023 года в сумме 9 011 130 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Саха (Якутия):

1) на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

3) на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

3. Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Саха (Якутия) по возможным гарантийным случаям:

1) за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета на 2020 год в сумме 1 026 768 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 266 396 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 829 486 тыс. рублей;

2) за счет расходов государственного бюджета на 2020 год в сумме 2 573 663 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 464 179 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 744 171 тыс. рублей.

Статья 21. Источники внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия) осуществляется в установленном порядке в 2020 году на сумму до 1 500,0 тыс. рублей, в 2021 году на сумму до 1 500,0 тыс. рублей, в 2022 году на сумму до 1 500,0 тыс. рублей.

Статья 22. Завершение текущего финансового года

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



