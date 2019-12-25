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25 декабря 2019 г.

Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 года 2209-З № 311-VI "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата подписания 12 декабря 2019 г.
Опубликован 25 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия)

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 37 777 000,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 36 194 543,9 тыс. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 1 388 495,4 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 180 000,0 тыс. рублей и неналоговых доходов в сумме 13 961,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 37 797 000,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемые общие объемы доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 39 762 511,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 38 367 493,4 тыс. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 1 198 577,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 186 480,0 тыс. рублей и неналоговых доходов в сумме 9 961,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 41 852 887,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 40 452 088,4 тыс. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 1 198 577,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 192 260,9 тыс. рублей и неналоговых доходов в сумме 9 961,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 39 762 511,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 41 852 887,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учесть в бюджете Фонда поступление доходов по кодам классификации доходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования Фонда, получаемые в виде субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, направляются:

1) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Саха (Якутия).

3. Установить, что бюджетные ассигнования Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направляются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Саха (Якутия).

4. Межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования направляются на возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Республики Саха (Якутия) застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан за пределами Республики Саха (Якутия).

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что нормированный страховой запас в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не должен превышать 2 900 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом Республики Саха (Якутия) о бюджете Фонда, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов вносятся изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что доходы, поступившие на счета по учету средств обязательного медицинского страхования направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования и на формирование нормированного страхового запаса Фонда с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,055 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные трансферты, согласованные с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования или Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в доход бюджета Фонда и направлены на цели, соответствующие ранее установленным целям их предоставления, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда в 2020 году.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев


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Приложения к закону
(7z, 7Z, 202 Кб)