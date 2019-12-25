Загитова в составе сборной примет участие в показательных выступлениях

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова примет участия в показательных выступлениях сборной России в Москве в марте будущего года.

Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, в конце сезона в Москве состоится специальное мероприятие, которое пока получило название "Россия, вперед".

"29 марта мы приглашаем на арену "Мегаспорт", где будут участвовать все члены сборной - Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная. Словом, все, кого только сможете вспомнить. И мы всех приглашаем на это мероприятие", - приводит слова Когана ТАСС.

Ранее Алина Загитова объявила о том, что сделает перерыв в карьере и досрочно завершила нынешний сезон. Позже спортсменка добавила, что речи об уходе из спорта нет, и она спустя какое-то время намерена вернуться в фигурное катание.