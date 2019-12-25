Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в пригороде Токио

Закупаемые в США военные конвертопланы Osprey будут находиться на территории базы в окрестностях Токио. Власти города Кисарадзу дали согласие на размещение техники, сообщает NHK.

Страна восходящего солнца приобрела 17 таких машин, которые необходимы для обороны отдаленных островов в Восточно-Китайском море. Со временем конвертопланы перебросят на новую базу в префектуре Сага на острове Кюсю.

Год назад американцы разместили пять своих Osprey на базе Йокота, расположенной рядом со столицей Японии - на восточном берегу Токийского залива. Еще 24 летательных аппарата находятся на острове Окинава - на базе морской пехоты США. Конвертопланы могут менять направление своих винтов и в зависимости от этого летать и как вертолет, и как самолет.