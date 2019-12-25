Жесткая конкуренция: в США сравнили автомат Калашникова и М-16

Американские СМИ сравнили советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M-16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.

The National Interest назвал их символами второй половины бурного XX века, в Вьетнам - полигоном для их испытания. Издание отмечает, что после запуска в производство АК-47 было изготовлено более 75 миллионов экземпляров этого автомата в различных модификациях, что является оружейным рекордом.

"АК-47 имеет репутацию простого и надежного", - подчеркивает основные преимущества автомата The National Interest.

При этом отмечается, что скорострельность 7,62-миллиметрового автомата составляет до 600 выстрелов в минуту. Обычно используются магазины на 30 патронов.

Как говорится в публикации, "АК-47 сочетает в себе лучшие качества других штурмовых винтовок". Также отмечается, что даже воевавшие во Вьетнаме американские солдаты с уважением относились к АК-47, в то время как М-16 вызывала вопросы.

Американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм М-16 снаряжалась магазинами на 20 и 30 патронов и могла вести огонь со скорострельностью до 950 выстрелов в минуту. Внешне она выделялась расположенной сверху ручкой для переноски, большим треугольным прицелом и использовавшимися в производстве материалами из полимера и алюминиевого сплава.

Но во время войны во Вьетнаме M-16 оказалась ненадежным оружием для использования в реальных боевых условиях. Из-за загрязнения винтовка могла отказать в самый неподходящий момент. Всего за минувшие полвека было произведено более восьми миллионов М-16.