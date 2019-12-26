Антивозрастной крем привел женщину к тяжелой инвалидности

В США зафиксирован первый за 50 лет случай отравления метилртутью. Жительница Калифорнии воспользовалась кремом мексиканского производства, содержащим это вещество.

Как сообщает MedicalXpress, американка пользовалась кремами против пигментации дважды в день в течение семи лет. Через некоторое время она обратилась к врачу с жалобами на непроизвольные мышечные движения и слабость в плечах и руках. Спустя 2 недели после амбулаторного лечения, которое не принесло результатов, ее госпитализировали: у пациентки упало зрение, походка стала неустойчивой, возникли трудности с речью. Анализы показали, что причиной стало отравление ртутью.

Курс лечения от отравления тяжелыми металлами не помог женщине. Как выяснилось, использованный крем содержал метилртуть - чрезвычайно токсичное вещество: оно дает более выраженное поражение нервной системой, нежели обычная ртуть. Женщина получила тяжелую инвалидность: она питается через зонд, не может разговаривать и обслуживать себя.

Ведущий автор исследования этого случая, доктор Пол Бланк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пояснил, что некоторые отбеливающие кожу косметические средства содержат ртуть, но с содержанием метилртути в косметике специалисты столкнулись впервые. Специалисты университета предупредили потребителей о необходимости избегать средств без этикеток, а также кремов ручной работы.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов распространило предупреждение, что некоторые антивозрастные осветляющие кожу средства могут содержать ртуть в составе.

Были случаи, когда ртуть использовалась в подростковой косметике для лечения акне. Такие средства продаются в США нелегально и производятся они, как правило, в испаноязычных, азиатских, африканских и ближневосточных странах. Некоторые привозят косметику с ртутью из заграничных поездок.