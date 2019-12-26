Закон Чеченской Республики от 23 декабря 2019 года № 62-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 075 681,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 037 359,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 075 681,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 19 158 559,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 120 237,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 20 197 406,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 159 084,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 19 158 559,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 20 197 406,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Установить, что все не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2020 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2020 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

4. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемые в 2020 году сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в сумме 1 838 321,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 838 321,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 838 321,8 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров



