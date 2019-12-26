Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что Европа потратила время впустую, не поддержав идеи главы РФ Владимира Путина, которые он высказал в немецком бундестаге. Экс-министр отметила, что речь российского лидера после теракта 11 сентября 2001 года ее сильно впечатлила.

Путин тогда подчеркнул, что Россия - европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Он призвал отказаться от шаблонов "холодной войны" и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

Игнорирование данного посыла Кнайсль назвала очень досадным, передает РИА Новости. "Президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали", - посетовала бывший австрийский глава МИД.

Ранее Кнайсль заявляла, что с главой РФ и с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым у нее состоялись самые интересные беседы на посту главы ведомства. В марте текущего года Владимир Путин встречался с австрийским политиком в Москве. Они обсудили региональные конфликты, общую ситуацию в мире и отношения России и Европы.