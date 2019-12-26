Хайкоу - Москва и обратно

Авиакомпания Hainan Airlines 25 декабря запустила новый рейс по маршруту Хайкоу - Москва - Хайкоу.

Рейсы Airbus A330 будут выполняться один раз в неделю. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", полеты будут выполняться раз в неделю на авиалайнерах Airbus A330. Расписание такое: рейс HU-765 вылет по средам из Хайкоу в 19:15, прибытие в Москву в 00:20 (+1 день); рейс HU-766 вылет по четвергам из Москвы в 02:20, прибытие в Хайкоу в 16:25.

К 2019 году город Хайкоу уже открыл в общей сложности 46 зарубежных маршрутов, охватывающих 35 городов в 20 странах и регионах мира.