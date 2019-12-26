Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.12.2019,  
09:24
Текст:  Антон Валагин

Испытания новейшей системы ПВО показали на видео

В честь Дня войсковой  противовоздушной обороны Минобороны России опубликовало видео тестирования новейшей зенитной системы "Гибка-С".

- Государственные испытания комплекса успешно завершены. Опытные образцы машины разведки и управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков зенитчиков с установкой для ПЗРК подтвердили заданные характеристики, - рассказали в военном ведомстве.

Фото: Россия 24 / youtube.com
Рассекречен новейший боевой модуль "Эпоха" для перспективных платформ

"Гибка-С" - сухопутный вариант системы ПВО малой дальности, разработанной для катеров и кораблей малого водоизмещения. Он использует существующие ПЗРК с расширением их боевых возможностей за счет отдельного оптико-электронного модуля поиска целей и выдачи целеуказаний.  Им стала также хорошо известная в войсках портативная РЛС "Гармонь". Ее антенна размещается на крыше машины разведки и управления, автоматика способна управлять шестью боевыми машинами с пусковыми установками ракет.

Для испытаний аппаратуру "Гибки-С" разместили на броневиках "Тигр". Комплекс совместим как с ПЗРК прежнего поколения "Игла-С", так и с новейшей "Вербой". В последнем комплексе усилена возможность поражения малозаметных и компактных целей: крылатых ракет, беспилотников, - за счет новой головки самонаведения, работающей в трех диапазонах: радиолокационном, оптическом и инфракрасном.

Преимуществом новой системы ПВО является ее простота, низкая цена - комплекс состоит из серийных компонентов, - и гибкость использования. Броневики с ПЗРК на крыше способны вести огонь в движении, а при необходимости стрелки-зенитчики могут быстро снять "Иглы" и "Вербы" с турелей и рассыпаться по местности, продолжая получать целеуказания от командной машины.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Соломонов/РИА Новости
25 декабря 1979 года советские войска пересекли афганскую границу 25.12.2019
"Трех китов" дальней авиации России показали на видео 23.12.2019
Новейший ракетоносец России впервые показали сверху 22.12.2019
испытания
Новые виды ракет и бомб испытали на Су-57 в Сирии 24.12.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на артстрельбы 24.12.2019
ПВО
Россия поставила Армении ЗРК "Тор" новейшей модификации 24.12.2019
Первый комплект зенитной системы С-350 "Витязь" передан в войска 23.12.2019