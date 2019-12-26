Закон Республики Коми от 16 декабря 2019 года № 99-РЗ "О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Государственным Советом Республики Коми 28 ноября 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год:

общий объем доходов в сумме 86 003 498,8 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 93 413 157,9 тыс. рублей;

дефицит в сумме 7 409 659,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Коми на 2021 год и на 2022 год:

общий объем доходов на 2021 год в сумме 88 427 056,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 88 882 825,8 тыс. рублей;

общий объем расходов на 2021 год в сумме 90 893 947,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 91 916 720,0 тыс. рублей;

дефицит на 2021 год в сумме 2 466 890,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 033 894,2 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2021 год в сумме 2 054 315,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 178 230,3 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Коми, на 2020 год в сумме 5 224 312,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 446 132,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 770 023,2 тыс. рублей.

Статья 3

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2020 году в сумме 9 570 655,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 570 655,2 тыс. рублей.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2021 году в сумме 9 320 732,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 9 320 732,5 тыс. рублей.

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2022 году в сумме 8 487 434,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8 487 434,9 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, в сумме 29 398 314,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 28 614 846,5 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 7 180 747,6 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 16 969 832,1 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 589 785,3 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в сумме 26 880 588,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 26 509 544,3 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 5 810 478,8 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 17 373 395,9 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 585 666,1 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, в сумме 26 753 378,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 26 387 653,7 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 5 311 066,7 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 18 058 716,6 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 285 866,7 тыс. рублей.

Статья 4

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми на 2020 год в размере 6 242 307,3 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы - 6 017 526,1 тыс. рублей и 4 072 531,7 тыс. рублей соответственно.

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Коми и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Коми, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и бюджетами муниципальных образований в Республике Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 11

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми взамен части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Коми, определяется в процентах от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за отчетный период и равен 30 процентам.

2. Перечисление указанных в части 1 настоящей статьи платежей в республиканский бюджет Республики Коми производится в порядке и сроки, установленные Правительством Республики Коми.

Статья 13

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 32 773 584,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 35 098 068,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 38 063 052,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2020 году в сумме 1 774 576,6 тыс. рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2021 году в сумме 2 390 236,3 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 2 532 816,6 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий Республики Коми в 2020 году в сумме 27 548,8 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий Республики Коми в 2021 году в сумме 0 рублей и в 2022 году в сумме 0 рублей.

Статья 14

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Государственные внутренние заимствования Республики Коми осуществляются в целях финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми, а также погашения долговых обязательств Республики Коми, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 15

Утвердить программу государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 16

Установить, что предоставление и исполнение государственных гарантий Республики Коми, в том числе анализ финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов), ведение аналитического учета обязательств принципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных гарантий Республики Коми, взыскание задолженности указанных лиц, осуществляется Министерством финансов Республики Коми.

Статья 17

1. Бюджетные кредиты местным бюджетам в 2020 году предоставляются из республиканского бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми на эти цели, в сумме до 200 000,0 тыс. рублей для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Коми в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальными образованиями в Республике Коми от кредитных организаций.

2. Предоставление бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, муниципальным образованиям в Республике Коми осуществляется при условии соблюдения в течение срока пользования бюджетным кредитом ограничения по величине ставки при привлечении в местный бюджет кредитов от кредитных организаций на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на один процент годовых.

3. За пользование средствами республиканского бюджета Республики Коми взимается плата в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, муниципальным образованиям в Республике Коми осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями).

5. Погашение бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, предоставленных муниципальным образованиям в Республике Коми, осуществляется в пределах соответствующего финансового года.

6. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Республики Коми.

7. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним возникшая задолженность, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 18

Установить, что в 2020 году учет операций со средствами республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемыми некоммерческой организации Республики Коми "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в виде субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности, осуществляется на счете, открытом ей в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми.

Статья 19

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 20

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование непредвиденных расходов в резервном фонде Правительства Республики Коми и резервном фонде Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, по решениям Правительства Республики Коми, в том числе перераспределение бюджетных ассигнований между указанными резервными фондами в случае недостаточности средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми "О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми", в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 77 Закона Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми" следующие дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми, предусмотренных адресной инвестиционной программой Республики Коми, в том числе в случае отсутствия на 1 апреля 2020 года утвержденной в установленном порядке проектной документации по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную программу Республики Коми (за исключением бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми), в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

2) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств республиканского бюджета Республики Коми, образовавшихся на 1 января 2020 года за счет не использованных в 2019 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", на основании соответствующего утвержденного регионального проекта и (или) внесенных изменений в соответствующий региональный проект;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим Законом объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Республики Коми, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье непрограммных направлений деятельности на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Коми;

6) заключение договора (дополнительного соглашения к договору) между государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Правительством Республики Коми о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

7) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в 2019 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации указанных региональных проектов, по соответствующему коду классификации расходов республиканского бюджета Республики Коми в случае принятия Правительством Республики Коми соответствующего решения в пределах свободного остатка средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Коми.

3. Внесение в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Коми государственных контрактов, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, осуществляется в случае принятия Правительством Республики Коми решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оплату указанных в настоящей части государственных контрактов.

4. Внесение в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, осуществляется в случае принятия Правительством Республики Коми решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.

Статья 21

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми:

1) на 2020 год в сумме 4 334 949,1 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми, 1 560 590,3 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 4 330 003,6 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми, 1 590 000,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 4 330 003,6 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми, 1 597 999,9 тыс. рублей.

2. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских (муниципальных) округов в Республике Коми:

1) на 2020 год в размере 1,47446;

2) на 2021 год в размере 1,45832;

3) на 2022 год в размере 1,45075.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений в Республике Коми в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 30 рублей на одного человека.

Статья 22

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Коми, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам в Республике Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) предоставляемых в форме дотаций - согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) предоставляемых в форме субсидий - согласно приложению 13 к настоящему Закону;

3) предоставляемых в форме субвенций - согласно приложению 14 к настоящему Закону;

4) предоставляемых в форме иных межбюджетных трансфертов - согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 13 и 15 к настоящему Закону) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми.

Статья 23

1. Установить, что предоставление в 2020 году межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, за исключением:

1) межбюджетных трансфертов местным бюджетам, включенных в перечень, утвержденный Правительством Республики Коми;

2) межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2. Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 24

1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования), предусмотренных настоящим Законом (далее в настоящей статье - межбюджетные трансферты), осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми путем ежемесячного перечисления средств межбюджетных трансфертов в срок не позднее 20-го числа текущего календарного месяца в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.

2. Если указанный в части 1 настоящей статьи срок перечисления средств межбюджетных трансфертов приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока перечисления ежемесячной суммы межбюджетных трансфертов считается следующий за ним рабочий день.

3. Размер ежемесячного перечисления средств межбюджетных трансфертов, порядок их использования, формы отчетности и порядок ее представления определяются Соглашением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Коми и государственным бюджетным учреждением Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми".

Статья 25

1. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на финансовое обеспечение расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения на оплату труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала и обеспечение минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством (далее в настоящей статье - межбюджетные трансферты) предоставляются в порядке и сроки, которые установлены Соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Коми и государственным бюджетным учреждением Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми" (далее в настоящей статье - территориальный фонд).

2. Средства на цели, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются территориальным фондом медицинским организациям государственной системы здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее в настоящей части - медицинские организации), на основании соглашений, заключаемых между медицинскими организациями и территориальным фондом в порядке и по типовой форме, которые утверждены Министерством здравоохранения Республики Коми. Условия предоставления медицинским организациям средств, указанных в части 1 настоящей статьи, а также порядок их расчета и использования устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.

Статья 26

Утвердить объемы бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 27

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 28

Установить с 1 января 2020 года размер индексации (коэффициент) 1,048 для следующих расходных обязательств Республики Коми:

1) республиканских денежных выплат, установленных частью 1 статьи 20 Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми";

2) ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан";

3) ежемесячного вознаграждения лицу, осуществляющему уход и помощь нетрудоспособному гражданину, установленного статьей 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми";

4) ежемесячной социальной выплаты матерям, воспитавшим 7 и более детей, установленной частью 5 статьи 2 Закона Республики Коми "О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей";

5) размера средств на предоставление питания в день посещения занятий на одного обучающегося, установленного статьей 1 Закона Республики Коми "О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими";

6) размера ежемесячных денежных средств и размера доплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, установленного статьей 3 Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью";

7) вознаграждения приемным родителям (родителю), установленного статьей 7 Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью";

8) размера ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях, с момента достижения ими совершеннолетия и до 1 июля года, в котором они окончили общеобразовательную организацию, установленного частью 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя";

9) размера пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам, имеющим звание "Заслуженный мастер спорта России" или звание "Заслуженный мастер спорта СССР", установленного статьей 2 Закона Республики Коми "О пожизненном ежемесячном материальном обеспечении спортсменов за особые заслуги перед Республикой Коми";

10) размеров государственной социальной помощи, установленных пунктами 2, 3-2 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми".

Статья 29

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Коми С.Гапликов



