Косачев: Турция не очень хочет участия в реальных военных действиях

Тревожно.

Объявленное президентом Турции Тайипом Эрдоганом намерение направить в январе в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию - если еще и не решение о направлении войск, но уже явная игра на повышение. Ну да, возможно, что до самого военного вмешательства Турции дело не дойдет, хотя формальные основания для этого Эрдоган имеет: недавно он заключил два меморандума с Правительством национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи. И, если потребуется, официальную просьбу от Триполи о вводе войск он, скорее всего, получит быстро и легко.

Проблема в том, что в Ливии идет гражданская война и существует двоевластие - помимо администрации в Ливии есть и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. При этом армия Хафтара начала в конце ноября - начале декабря наступление, которое может при определенных раскладах закончиться падением Триполи. Для Турции этот вариант неприемлем, отсюда и заявления Эрдогана.

Но скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через 3 недели. Однако таким образом Анкара заявляет, что без нее проблемы ливийского урегулирования решаться не будут, и в этом она в какой-то мере права: ее влияние на внутриливийские процессы отрицать нельзя. Другое дело, как именно она им воспользуется, и военное вмешательство может как раз оказаться самым худшим вариантом в этом смысле.

К тому же сам меморандум Эрдогана-Сараджа, в особенности в его части, касающейся разграничения богатых природным газом морских зон, вызвал большой скандал и всерьез оспаривается другими средиземноморскими странами: Сирией, Грецией, Израилем, Кипром. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным, а посол Ливии в Афинах в минувшую пятницу был объявлен персоной нон-грата.

Поэтому трудно сказать, насколько дальновидным было это соглашение как для самого Сараджа, делающего ставку не на урегулирование, а на привлечение внешнего игрока, так и для Турции, которая также рассчитывает на достижение победы своего союзника в неоднозначном внутриливийском конфликте.

Что касается приводимых Эрдоганом в пользу своего решения о направления войск в Ливию аргументов о якобы присутствии в этой стране аж 2000 российских наемников, то это, скорее, дань нынешней международной моде: везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных. Мягко скажем, некорректно слышать такого рода аргументы из Анкары с учетом уровня наших отношений. К тому же кабинет ат-Тани и генерала Хафтара и так поддерживают достаточно влиятельные силы и государства в регионе и в Европе, и с этим нужно считаться и Анкаре, и Триполи.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.