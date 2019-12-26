Названы самые богатые музыканты десятилетия

Определилась десятка наиболее преуспевших музыкантов десятилетия. Список приводит американский деловой журнал Forbes, и лидирует в нем, естественно, рэпер. Хотя и довольно неожиданный. Ведь это 54-летний Андре Ромелл Янг, более известный как Dr. Dre.

Последний альбом "Доктора" вышел еще пять лет назад, но это ничуть не мешает одному из самых важных битмейкеров в истории хип-хопа пожинать богатые лавры. Вылившиеся в 950-миллионное состояние. Немалая доля которого получена благодаря успешному вложению средств в акции.

Второе место - тридцатилетняя кантри-дива, актриса, нескончаемая лауреатка премий и самая богатая певица 2019 года Тейлор Свифт - с 825 миллионами долларов. На третьем - Бейонсе с 685 миллионами. При этом большую часть состояний обеим артисткам принесло именно творчество, в частности - триумфальные гастрольные туры.

Следом разместились U2 - 675 миллионов, рэпер Diddy - 605, сэр Элтон Джон - 565, супруг Бейонсе Jay-Z - 560, вечнозеленый Пол Маккартни, сэр (no Beatles, no problem - как-то не очень хорошо шутит журнал), - 535, Кэти Перри - 530 и Леди Гага - полмиллиарда долларов ровно.