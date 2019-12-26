Новейшая украинская САУ "Богдана" начала стрелять водой

САУ сейчас находится на полигоне в Днепропетровской области. Правда, бьет она пока не снарядами, а водой - проводятся так называемые испытательные гидровыстрелы. В ствол вставляют специальный пыж, заряд и заливают жидкость. Это позволяет проверить работу механизмов орудия.

Сообщается, что после первых таких опытов самоходка должна будет вести огонь инертными снарядами, а затем уже боевыми.

Из-за того что украинская военная промышленность не способна выпускать снаряды калибра 155-мм, их пришлось закупать за границей. Однако турецкий поставщик свои обязательства не выполнил, и боеприпасы так и не поступили, в результате произошел срыв цикла испытаний 2019 года.

Военные эксперты считают, что в следующем году в этой программе вряд ли произойдут какие-то положительные изменения. Разработчикам придется столкнуться с массой проблем технического, организационного и финансового характера.

Впервые о создании на Украине САУ "Богдана" стало известно летом 2018 года, тогда впервые был продемонстрирован ходовой макет-демонстратор технологий, выполненный на шасси трехосного вездехода КрАЗ-6322. В настоящее время существует лишь один экземпляр 2С22.