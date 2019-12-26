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Ольге Бузовой грозит арест

Новости
    26.12.2019, 15:40
Текст:   Олег Усков

Российская певица, актриса, телеведущая и просто долларовая миллионерша Ольга Бузова вновь огорчила дорожных инспекторов. И может быть наказана.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По информации KP.RU, на днях Ольга Игоревна попала в поле зрения Центра видеофиксации ГИБДД, превысив скорость в зоне населенного пункта. Уточнено: произошел инцидент на Новосходненском шоссе, штраф Бузова не оплатила.

Хотя не это может стать причиной ареста артистки. Как сообщает издание, "потенциальные пятнадцать суток" певица может получить за летнее прегрешение, когда она превысила скорость на 40-60 км/ч. Что является серьезным нарушением. Штраф же за него, по меркам Бузовой, мизерен - тысяча рублей. Но и его гражданка не спешит гасить.

"В середине августа Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости. С тех пор прошло уже более трех месяцев, поэтому девушке может грозить арест или общественные работы на срок до пятидесяти часов", - цитирует газета представителя правоохранительных органов.

Кстати, за год Бузова умудрилась собрать обширную коллекцию из 63 нарушений (несоблюдение разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, так далее), штрафы уплатив далеко не за все.

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