Президент Узбекистана принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

"Есть приглашение Владимира Владимировича Путина, там все собираются, я думаю, он (Шавкат Мирзиеев - прим. "РГ") тоже поедет 9 мая. Приглашение есть, конечно, он принял это приглашение", - цитирует Нематова РИА Новости.

По его словам, президент Узбекистана приедет в Москву. Нематов также добавил, что и сам Узбекистан будет широко отмечать День Победы, в том числе с участием лидера страны.

Так, к примеру, сейчас идет большая подготовка к празднованию, которое уже третий год проходит в крупном масштабе, а в центре Ташкента строится большой Парк Победы, пояснил Нематов.