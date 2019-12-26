Москву завалит снегом

Антициклон со Скандинавии охладит к выходным столичный воздух до устойчивого минуса и завалит город снегом. Прогноз озвучили специалисты Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, похолодание начнется вечером в пятницу. Так если днем температура воздуха будет около +3 градусов, то в ночные часы воздух остынет до -2.

- В субботу в столичном регионе температура воздуха будет колебаться от -4 до -2 градусов, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Выпасть в течение суток может до 4 -7 см снега. В воскресенье возможны небольшие осадки, а в ночные часы подморозит до -6 градусов.

Впрочем, как говорят метеорологи, по прогнозу к 31 декабря среднесуточная температура воздуха станет снова плюсовой.