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26.12.2019 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом торговцы оружием получили шесть лет на двоих

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: УФСБ по Белгородской области Фото: УФСБ по Белгородской области
Фото: УФСБ по Белгородской области

Чернянский районный суд Белгородской области вынес приговор торговцам оружием и боеприпасами. Преступную группу, организовавшую каналы незаконного оборота на территории нескольких регионов ЦФО, в феврале при попытке сбыта задержали сотрудники ФСБ.

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В пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области напомнили, что в ходе обысков в домах двух задержанных тогда изъяли 12 единиц огнестрельного оружия: пистолет-пулемет ППШ, карабин Маузер, охотничье ружье "Бинелли", пистолеты Браунинг, ПМ, ТТ, Вальтер, Zoraki, револьвер Наган и 2 пистолета неустановленного образца, - а также 34 единицы составных частей огнестрельного оружия, две ручные осколочные гранаты - Ф-1 с самодельным запалом и РГД-5 - и 2359 патронов различного калибра, 14 единиц холодного оружия.

Кроме того, силовики ликвидировали и мастерскую, в которой модернизировали травматическое оружие, массогабаритные макеты в их боевые аналоги, а также восстанавливали оружие времен Великой Отечественной войны.

Суд приговорил одного из преступников к 4,5 года лишения свободы, второго - к 1,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область

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