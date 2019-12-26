Под Белгородом торговцы оружием получили шесть лет на двоих

Чернянский районный суд Белгородской области вынес приговор торговцам оружием и боеприпасами. Преступную группу, организовавшую каналы незаконного оборота на территории нескольких регионов ЦФО, в феврале при попытке сбыта задержали сотрудники ФСБ.

В пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области напомнили, что в ходе обысков в домах двух задержанных тогда изъяли 12 единиц огнестрельного оружия: пистолет-пулемет ППШ, карабин Маузер, охотничье ружье "Бинелли", пистолеты Браунинг, ПМ, ТТ, Вальтер, Zoraki, револьвер Наган и 2 пистолета неустановленного образца, - а также 34 единицы составных частей огнестрельного оружия, две ручные осколочные гранаты - Ф-1 с самодельным запалом и РГД-5 - и 2359 патронов различного калибра, 14 единиц холодного оружия.

Кроме того, силовики ликвидировали и мастерскую, в которой модернизировали травматическое оружие, массогабаритные макеты в их боевые аналоги, а также восстанавливали оружие времен Великой Отечественной войны.

Суд приговорил одного из преступников к 4,5 года лишения свободы, второго - к 1,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.