После ДТП с автобусом под Липецком завели уголовное дело

После ДТП с автобусом "Москва - Тбилиси" в Липецкой области завели уголовное дело. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

"Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На месте ДТП продолжают работать следственные органы", отметили в управлении. Помимо этого, решается вопрос об избрании меры пресечения одному из водителей.

Напомним, что в ДТП с автобусом в Становлянском районе погибли два человека. Всего в салоне находились 17 пассажиров и двое водителей, восемь пострадавших, в том числе пятилетний мальчик, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По последним данным, одного из раненых, состояние которого оценивается медиками как стабильно тяжелое, решили перевезти в Липецкую областную больницу, второго - пока не транспортируют. Он остается в Елецкой больнице.