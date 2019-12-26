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27.12.2019 00:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ДТП с автобусом под Липецком завели уголовное дело

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

После ДТП с автобусом "Москва - Тбилиси" в Липецкой области завели уголовное дело. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
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"Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На месте ДТП продолжают работать следственные органы", отметили в управлении. Помимо этого, решается вопрос об избрании меры пресечения одному из водителей.

Напомним, что в ДТП с автобусом в Становлянском районе погибли два человека. Всего в салоне находились 17 пассажиров и двое водителей, восемь пострадавших, в том числе пятилетний мальчик, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По последним данным, одного из раненых, состояние которого оценивается медиками как стабильно тяжелое, решили перевезти в Липецкую областную больницу, второго - пока не транспортируют. Он остается в Елецкой больнице.

Названа возможная причина ДТП под Липецком
Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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