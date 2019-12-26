Стало известно, где похоронят генерала Махмута Гареева

Легендарного генерала армии, президента Академии военных наук Махмута Гареева похоронят 27 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.

Об этом сообщает Полпредство Татарстана в РФ.

В 8 утра Московской соборной мечети, согласно канонам ислама, над телом покойного совершат погребальный джаназа намаз. А в 10 утра начнется церемония прощания на кладбище.

Желающие проводить в последний путь Махмута Ахметовича смогут воспользоваться автобусами, которые будут отъезжать от задания Минобороны РФ в 8.00.

Напомним, Махмут Гареев скоропостижно скончался утром 25 декабря у себя дома на 97-м году жизни. Это был старейший российский генерал. Он прошел всю Великую Отечественную войну. В общей сложности участвовал в шести военных конфликтах.