Видео: В Ярославле упавший светофор чуть не убил пенсионерку

В Ярославле светофор упал на пешеходный переход, когда по нему шли люди.

В местном паблике в соцсети появилось видео под названием "Уставший светофор на Труфанова", запечатлевшее, как на группу людей, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу, падает часть висящего над дорогой светофора. Причем ближе всего к рухнувшему прибору оказалась пожилая женщина - тяжелый металлический агрегат упал буквально в нескольких сантиметрах от нее. На удивление, пенсионерка сохранила редкостное самообладание и даже не остановилась, продолжив свой путь.

В пресс-службе мэрии Ярославля пояснили, что светофор был поврежден шквалистым ветром, обрушившимся на Ярославль 19 декабря.

- Звонок о неисправности светофора поступал в единую дежурную диспетчерскую службу - жалоба была на заднюю крышку светофора, - рассказали в мэрии. - 20 декабря все было восстановлено. Отработало заявку агентство по муниципальному заказу ЖКХ.

Как заверили в администрации города, "отработало оперативно".