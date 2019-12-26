Новости

Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку 06:09
В России впервые начали производство соевого изолята 05:57
Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР 05:26
В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР 04:55
На камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета 04:47
Сирия подаст иск против США за хищение нефти 04:41
Израиль и радикалы ХАМАС обменялись ракетными ударами 04:35
Циклон устроил выходной для школьников Петропавловска-Камчатского 04:28
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина 04:12
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:00
Британские дипломаты пересядут на электромобили 03:35
Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство 03:13
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение 03:10
В Якутии два человека погибли при провале под лед грузовиков 03:05
Три человека пострадали при стрельбе на востоке Франции 02:53
Загитова и Нурмагомедов стали самыми популярными спортсменами в России 01:32
К 85-летию легендарного советского иллюстратора Диодорова открылась выставка 01:30
Новак: Благодаря ОПЕК+ бюджет РФ дополнительно получил 6,2 трлн рублей 01:27
Десять солдат стали жертвами атаки террористов в Буркина-Фасо 01:26
Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ 01:10
Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади 00:57
В Саудовской Аравии запретили ранние браки 00:43
Дамаск с помощью РФ начнет нефтегазоразведку в Средиземноморье 25.12.2019
Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка 25.12.2019
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат 25.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку

Текст: Ольга Журман

Девять лет в колонии строго режима придется провести бывшему директору "Приморкрайстроя", сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что обвиняемый в 2016 году получил взятку при заключении контракта на строительство домов для военных во Владивостоке.

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

Руководитель строительной компании, под надзором правоохранительных органов, передал злоумышленнику два миллиона рублей. При этом вся сумма "сделки" составляла девять миллионов рублей.

Мужчина также должен выплатить штраф в 45 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путин уволил пять генералов
Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение