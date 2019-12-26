Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку

Девять лет в колонии строго режима придется провести бывшему директору "Приморкрайстроя", сообщает прокуратура региона.



Суд установил, что обвиняемый в 2016 году получил взятку при заключении контракта на строительство домов для военных во Владивостоке.

Руководитель строительной компании, под надзором правоохранительных органов, передал злоумышленнику два миллиона рублей. При этом вся сумма "сделки" составляла девять миллионов рублей.

Мужчина также должен выплатить штраф в 45 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.