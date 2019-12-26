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26.12.2019 03:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии два человека погибли при провале под лед грузовиков

Текст: Владимир Таюрский

В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.

В Якутии два человека погибли при провале грузовика под лед

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, колонна из пяти автомобилей "КамАЗ", выполнявших коммерческий рейс, двигалась по маршруту Якутск - село Кюсюр Булунского района. 23 декабря они выехали из Якутска, 24-го миновали село Жиганск, а на следующий день поступила информация о том, что две машины провалились под лед в 87 километрах ниже по течению от этого села.

Для уточнения обстановки из Жиганска к месту происшествия выехали сотрудники ГИМС и ГИБДД. В готовности к выезду из Якутска находится группа спасателей.

По предварительной информации, погибли муж и жена - предприниматели, выехавшие в арктическое село с товарами к Новому году.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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