В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку

Прокуратура Якутии организовала проверку по факту провала под лед грузовиков и гибели людей при переправе через реку в Жиганском районе. В кабине одного из затонувших "КамАЗов" находились супруги. Они погибли.

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка обеспечения безопасности при перевозке грузов автотранспортом и соблюдению законодательства при эксплуатации ледовых переправ. По ее результатам при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В приведший к трагедии коммерческий рейс по маршруту Якутск - село Кюсюр Булунского района вышли пять "КамАЗов". Они были загружены товарами для арктического села. При проезде по льду реки Лена в 87 километрах ниже по течению от села Жиганск два автомобиля провалились. Люди, ехавшие в кабине одного грузовика, смогли подняться на поверхность. Их доставили в больницу с обморожениями. А вот находившимся в другой машине мужчине и женщине выбраться не удалось.

В Жиганском районе мороз сейчас достигает 45 градусов. К месту трагедии из Якутска вылетели водолазы.