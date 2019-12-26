В Башкирии пенсионерку поселили в заброшенной школе

В Благовещенском районе Башкирии региональный следком проводит доследственную проверку по факту предоставления пенсионерке несоответствующего требованиям жилья в здании закрытой деревенской школы.

Как уточнили в ведомстве, пенсионерка, которая лишилась своего дома после пожара, теперь живет в кабинете математики, потому что районные власти посчитали здание заброшенной школы пригодным для проживания и перевели в статус жилого.

Однако следователи и сотрудники прокуратуры, выехав на место, выяснили, что школу никак нельзя назвать пригодной для проживания: холодная комната, нет холодильника, санузел на улице, оголенные провода.

Местных чиновников, посчитавших, что здание школы можно перевести в маневренный фонд могут обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Сейчас следователи устанавливают причины, по которым помещение признали пригодным для проживания, опрашивают сотрудников администрации района и проводят анализ документации.

Как уточнили в прокуратуре Башкирии, после вмешательства надзорного органа здание школы все-таки вывели из маневренного фонда, а пенсионерке пообещали в ближайшие дни дать комнату в общежитии.