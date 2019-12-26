В Казани умерла тигренок Луна, обнаруженная у наркоторговцев

В Казани умерла тигренок Луна, изъятая в начале этого года у подозреваемых в организации лаборатории.

Грустную новость сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Казанском зоопарке.

Напомним, в начале февраля полицейские ликвидировали в Набережных Челнах лабораторию по производству мефедрона. Во время обыска в квартире у предполагаемого организатора оперативники нашли двухмесячного тигренка по кличке Луна.

Животное, проходившее по делу, как улика, привлекло всеобщее внимание. Сначала его передали в местный приют. Затем по инициативе президента РТ Рустама Минниханова, Луна переехала на постоянное жительство в Казанский зооботсад. Там она стала осваивать уютный вольер.

Увы, у тигренка обнаружили катаракту и глаукому. Малышку пришлось оперировать в одной из московских клиник. Затем она вернулась в зоопарк. Но в послеоперационный период у нее вдруг проявились новые заболевания. Спасти Луну не удалось.