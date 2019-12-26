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26.12.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородскую психбольницу эвакуировали из-за пожара

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В психиатрической больнице на улице Ульянова в Нижнем Новгороде ночью произошел пожар. Обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Тюмени на территории колонии произошел пожар

Сообщение о пожаре в "Клинической психиатрической больнице №1" поступило в 01:25 сегодня, 26 декабря. Потушить его удалось достаточно быстро - менее, чем за час. За это время обгорела вентиляционная шахта между третьим и четвертым этажами площадью пять квадратным метров.

Пожарные эвакуировали из здания 141 человека, в том числе 13 сотрудников больницы. Их временно разместили в доме культуры, расположенном на территории учреждения.

В тушении пожара участвовало 86 человек с привлечением 21 единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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