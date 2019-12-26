Нижегородскую психбольницу эвакуировали из-за пожара

В психиатрической больнице на улице Ульянова в Нижнем Новгороде ночью произошел пожар. Обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в "Клинической психиатрической больнице №1" поступило в 01:25 сегодня, 26 декабря. Потушить его удалось достаточно быстро - менее, чем за час. За это время обгорела вентиляционная шахта между третьим и четвертым этажами площадью пять квадратным метров.

Пожарные эвакуировали из здания 141 человека, в том числе 13 сотрудников больницы. Их временно разместили в доме культуры, расположенном на территории учреждения.

В тушении пожара участвовало 86 человек с привлечением 21 единицы техники.