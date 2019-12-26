В Нижнем Новгороде открыли первую в ПФО гибридную операционную

В нижегородском кардиоцентре открылась новая гибридная операционная. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, она объединяет высокомобильный рентген-ангиографический комплекс и условия традиционной кардиохирургической операционной.

Открытие состоялось в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Новый комплекс позволит оказывать помощь более чем 500 пациентам, причем качество этой помощи будет на уровне лучших российских и зарубежных клиник.

Теперь в кардиоцентре можно сочетать стандартные операции с разрезом и эндоваскулярную хирургию (без разрезов) для лечения аневризмы аорты, пороков аортального клапана, некоторых видов эндоскопического коронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий, дефектов перегородок сердца, заболеваний артерий нижних конечностей.

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" Антон Максимов подчеркнул, что операционная оснащена оборудованием, которое существенно позволяет увеличить надежность операций.

В Приволжском федеральном округе такая операционная появилась впервые, а по всей России их не больше десяти.

Отметим, что большой вклад в оснащение операционной внесла компания, возглавляемая давним партнером "РГ- Приволжье" - Валерием Пуршевым.