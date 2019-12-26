В Перми задержали лженаследницу, похитившую 22 млн рублей

В Перми полиция задержала 28-летнюю женщину, которую подозревают в похищении денежных средств умершего человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, чтобы получить доступ к банковскому счету умершего человека, мошенница воспользовалась поддельными документами. В дальнейшем злоумышленница сняла со счета 22 миллиона рублей. Большую часть этой суммы она успела передать своим сообщникам.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая арестована.