В Перми задержали лженаследницу, похитившую 22 млн рублей

Новости

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха 16:41
Под Белгородом торговцы оружием получили шесть лет на двоих 16:41
В Вене начались переговоры по газу между Россией и Украиной 16:38
В Краснодаре появится уникальная скульптура "45-я параллель" 16:34
В Саратовской области на пепелище нашли тело ребенка 16:32
В СК пояснили, с чем связан обыск в квартире журналистки "Новой газеты" 16:31
Австралия предложила метод спасения белых носорогов от браконьеров 16:31
Житель Подмосковья за одну ночь оставил без колес 76 машин 16:28
В Кемерове прошел самый массовый в России парад Дедов Морозов 16:27
Очевидцы рассказали подробности покушения на главу района под Воронежем 16:27
Названы самые богатые музыканты десятилетия 16:25
На Алтае сотрудника Ростехнадзора обвинили в получении взятки 16:21
ФАС обвинила HeadHunter в нарушении законодательства 16:19
На Ставрополье женщина заразилась сибирской язвой 16:11
В Китае найден огромный ударный кратер 16:11
Борьба с повышенным холестерином может привести к проблемам с костями 16:10
В центре Петербурга загорелся шестиэтажный жилой дом 16:06
Вышел трейлер комедии про ограбление с Ксенией Собчак "Номер 1" 16:05
Какие "Буханки" могут встать на конвейер 16:00
С бывшего вице-премьера Калмыкии суд взыскал 25 миллионов рублей 15:57
Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой 15:57
Вертолет Ми-26Т2В вышел на государственные испытания 15:52
Детей из "дома ужасов" под Гатчиной поместят в реабилитационный центр 15:44
Ольге Бузовой грозит арест 15:40
Вышел трейлер драмы с Ходченковой-фехтовальщицей "На острие" 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми задержали лженаследницу, похитившую 22 млн рублей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перми полиция задержала 28-летнюю женщину, которую подозревают в похищении денежных средств умершего человека.

В Петербурге банду "черных вдов" будут судить за убийства ради квартир

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, чтобы получить доступ к банковскому счету умершего человека, мошенница воспользовалась поддельными документами. В дальнейшем злоумышленница сняла со счета 22 миллиона рублей. Большую часть этой суммы она успела передать своим сообщникам.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая арестована.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
Появилось видео с места покушения на воронежского чиновника
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
Путин направил соболезнования детям генерала Гареева
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз