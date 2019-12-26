В Саратовской области на пепелище нашли тело ребенка

В Саратовской области при пожаре погиб 6-летний ребенок, его сестра и брат серьезно пострадали.

Как сообщает областное управление СК, в среду загорелся частный дом в селе Озерки Петровского района, в котором проживала многодетная семья.

По данным следователей, в доме в момент возгорания находилось только дети трех, четырех и шести лет. Мать детей была на работе в Саратове, отец ушел в магазин, попросив присмотреть за малышами односельчанина. Однако сосед оставил детей одних.

Когда начался пожар, соседям удалось вынести из дома 4-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, старшего мальчика 6 лет, они найти не смогли. Дом сгорел полностью.

В четверг при осмотре сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело погибшего ребенка. Его брат и сестра госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.