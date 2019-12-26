На Алтае сотрудника Ростехнадзора обвинили в получении взятки

Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в получении крупной взятки.

- Это руководитель одного из алтайских отделов Сибирского управления Ростехнадзора, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Он через своего знакомого предложил директору одного из предприятий края за взятку ускорить получение разрешения на эксплуатацию электроустановок. То есть намеревался получить вознаграждение за выполнение своих прямых служебных обязанностей. Руководитель компании перечислил на счет представителя Ростехнадзора 326 тысяч рублей. Что и стало поводом для возбуждения уголовного дела как в отношении сотрудника Ростехнадзора, так и его посредника.

Следователи и сотрудники регионального управления ФСБ уже провели обыски в рабочих кабинетах и квартирах обвиняемых. По словам Людмилы Рязанцевой, сотрудник Ростехнадзора взят под стражу, а его посредник находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.