Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой

Воспитатель оздоровительного лагеря "Чайка" в Бийске решил уволиться из-за скандала вокруг снимка в соцсетях, на котором его воспитанники легли на пол в форме свастики.

По данным РИА Новости, свое решение воспитатель объяснил тем, что считает себя патриотом, а потому такой поступок для него недопустим. В своем аккаунте в соцсетях он написал, что не хотел никого обидеть, тем более разжигать ненависть или вражду. По его словам, он не предполагал, чем может закончится эта неудачная шутка.

Резонансное фото 21-летний педагог выложил в соцсетях два дня назад. На нем несколько воспитанников лагеря улеглись на пол в форме свастики. А воспитатель подписал снимок стандартной фразой "Люблю свою работу". В министерстве здравоохранения Алтайского края инцидент связали с репетицией новогоднего праздника в круглогодичном санаторно-оздоровительном лагере "Чайка". В ведомстве пояснили, что дети разучивали танец "Зведочка" и именно эту фигуру пытались выложить на полу. Но, видимо, у них не получилось. Теперь администрация лагеря взяла под строгий контроль подготовку предстоящего праздника.