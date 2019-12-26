На Ставрополье женщина заразилась сибирской язвой

В Ставропольском крае медики обнаружили случай заражения сибирской язвой. Опасное инфекционное заболевание обнаружили у жительницы села Подлужного Изобильненского городского округа, заявил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

" Женщина госпитализирована, получает все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет", - написал глава края.

В очаге заболевания проведена дезинфекция. Сейчас выясняется, успела ли болезнь распространиться дальше - специалисты обходят все места, где содержатся животные, в непосредственной близости от того места, где была обнаружена сибирская язва.

"В населенном пункте осуществляется весь комплекс необходимых лечебных и диагностических мероприятий. Организовано медицинское наблюдение за всеми, кто так или иначе контактировал с заболевшей", - добавил Владимиров.

Отмечается, что в резерве министерства здравоохранения Ставропольского края достаточно вакцины против сибирской язвы.