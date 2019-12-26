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26.12.2019 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детей из "дома ужасов" под Гатчиной поместят в реабилитационный центр

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Шестерых детей, которые жили в антисанитарных условиях в деревне Химози под Гатчиной, после выписки из больницы переведут в социально-реабилитационный центр, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области Тамары Литвиновой.

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У шестерых детей не было документов. По предварительным данным, часть несовершеннолетних появлялись в коттедже в Химози при домашних родах, еще часть имели документы, но по инициативе родителей свидетельства о рождении были уничтожены, паспорта старшие дети не получали. У матери детей также был сожжен паспорт.

В аппарате детского омбудсмена по Ленобласти отмечают, что за те две недели, что дети с матерю находятся в больнице, частично удалось решить вопрос с документами. Так, двум совершеннолетним детям выдали копию паспорта. Их матери восстановили ее паспорт. Еще один ребенок получил копию свидетельства о рождении.

Пятерым младшим детям еще только предстоит получить документы. Сотрудники администрации Гатчинского района будут через суд устанавливать то, что дети родились в деревне Химози.

Две недели все восемь детей их их мать находились в центральной районной больницы Гатчины. Каких-то патологий обнаружено не было и в ближайшие дни всех выпишут. Детей временно отправят в социально-реабилитационный центр.

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Напомним, о семье из деревни Химози вся страна узнала в середине декабря, когда в коттедже был обнаружен целый схрон оружия и боеприпасов. Отца семейства обвиняют в незаконном хранении оружия и изнасиловании своей 13-летней дочери. Мужчина признает часть обвинений.

Установлено, что дети жили в чудовищных условиях - в коттедже отсутствовала чистовая отделка. Дети спали на нарах, укрывались тряпьем, вместо пола в доме лежали сгнившие доски. Контакты детей с внешним миром были ограничены. В черном теле отец семейства держал и свою жену. Коттедж в деревне Химози журналисты прозвали "домом ужасов", какие тайны он скрывал - еще предстоит выяснить следователям.

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