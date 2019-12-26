В школах НАО и Коми отменены занятия из-за морозов

В двух регионах Северо-Запада - Ненецком автономном округе и Республике Коми - отменены занятия для младшеклассников из-за сильных морозов, сообщают в метеоцентре "Фобос".

Эту информацию подтверждают в ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу. В ведомстве отмечают, что в связи с понижением температуры до -30 градусов отменены занятия для учеников 1-4 классов в Нарьян-Маре и поселке Искателей.

В Воркуте температура опустилась до -36 градусов. По данным метеорологов, это рекордно низкая температура здесь с начала нынешней зимы.

Но есть в таких морозах и приятное - жители Воркуты могли наблюдать в небе необыкновенно красивые перламутровые облака. Это произошло именно благодаря резкому похолоданию. Как объясняют специалисты службы погоды, перламутровые облака образуются в полярных широтах при аномально низких температурах - ниже 75 градусов мороза в верхней атмосфере.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели в НАО ожидается потепление до 10 градусов мороза, в Воркуте - до 17 градусов мороза.