Минздрав Крыма: Безопасных доз алкоголя не существует

Накануне новогодних праздников главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Республики Крым Марина Шоренко предупредила жителей полуострова об одном последствий злоупотребления алкогольными напитками. По мнению специалиста, перебор за новогодним столом чреват потерей контроля над своими поступками и травмами. Даже поступки человека, не имеющего алкогольной зависимости, становятся непредсказуемыми.

- Еще одно крайне негативное последствие для лиц, употребляющих этот вид напитков, - возникновение случайных половых контактов, - уверена Марина Шоренко. - Это приводит к распространению ряда заболеваний, передающихся половым путем, и некоторые из них могут иметь серьезные отдаленные последствия.

Как напомнила главный внештатный психиатр-нарколог, для каждого человека есть определенная смертельная доза алкоголя.

- Она индивидуальна и зависит от разных факторов: физического и психического (психологического) состояния организма, возраста, пола и еще очень многих внешних и внутренних причин, - объяснила Шоренко. - Но лучшей защитой от воздействия алкоголя на организм, а самое главное последствий его приема, - полный отказ от употребления какого-либо спиртного.