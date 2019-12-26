На Кубани рецидивиста будут судить за убийство четырех человек

31-летний житель Гулькевичского района Краснодарского края, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение убийства и разбойного нападения, пойдет под суд по обвинению в убийстве четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани, дело заведено по статьям за убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, причинение средней тяжести вреда здоровью человеку, угон автомобиля, принуждение к даче ложных показаний свидетелем и похищению человека.

По версии следствия, в мае прошлого года в селе Отрадо-Кубанского Гулькевичского района обвиняемый избил незнакомого 42-летнего мужчину, причинив ему вред здоровью средней тяжести, а в июле того же года в Гулькевичах на берегу реки избил знакомого 49-летнего мужчину.

В сентябре 2018-го фигурант с восьмилетним сыном своей 30-летней сожительницы поднялся на радиорелейную мачту в селе Отрадо-Кубанском и на высоте 28 метров стал угрожать ребенку, что сбросит его с этой вышки. Потом он "путем угроз и насилия принуждал сожительницу к даче ложных показаний по уголовному делу по факту угрозы убийства ее малолетнего сына", а также похитил и удерживал ее, привязав к кровати в заброшенном доме.

Спустя месяц обвиняемый угнал автомобиль ВАЗ-21074, принадлежащий его матери, а в конце ноября, в селе Отрадо-Кубанском, нанес двоим знакомым - 36- и 39-летним мужчинам - множественные удары ножом в шею и тело. Опасаясь, что 42-летний мужчина и 46-летняя женщина, находившиеся в доме, могут его уличить, напал и на них. От полученных ранений четверо скончались на месте.

Обвиняемый частично признал вину, он заключен под стражу. За наиболее тяжкое из преступлений (по части 2 статьи 105 УК РФ) предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Расследование проводило СУ СК по краю. Уголовное дело направили в суд.