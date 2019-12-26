С бывшего вице-премьера Калмыкии суд взыскал 25 миллионов рублей

Суд взыскал с бывшего вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова материальный ущерб. Ранее "РГ" писала о том, что в мае этого года бывший зампред - министр сельского хозяйства республики был приговорен к восьми годам колонии за мошенничество и превышение должностных полномочий при распределении субсидий для сельского хозяйства.

Как сообщает прокуратура региона, надзорное ведомство предъявило иск к Ланцанову о возмещении ущерба в размере 25 миллионов 293 тысячи рублей.

По информации прокуратуры, чиновник, используя свое служебное положение, незаконно изъял чужое имущество - денежные средства, принадлежащие агрохолдингу "Мраморное мясо Калмыкии". Тем самым, министерству по земельным и имущественным отношениям республики был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

"В целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству прокурора судом приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику", - сообщает прокуратура.

Решением Элистинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.