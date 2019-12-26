В СК пояснили, с чем связан обыск в квартире журналистки "Новой газеты"

Оперативно-следственные мероприятия по месту жительства журналистки издания "Новая газета" Юлии Мартовалиевой проводились с целью изъятия документов о членах преступного сообщества "Е.Н.О.Т." (региональная общественная организация Единые народные общинные товарищества). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Органам следствия поступили материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Следователи в целях проверки этой информации - на основании судебного решения - провели обыск в столичной квартире Полухиной, отметили в СКР.

В пресс-службе следственного ведомства напомнили, что органами СК по Краснодарскому краю в настоящее время расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов региональной общественной организацией "Е.Н.О.Т." в бандитизме, организации преступного сообщества, серии разбоев и краж.

"Что касается проживающих совместно с женщиной двух несовершеннолетних детей, то их утром, как обычно, забрал и отвез в школу отец. Допрос Мартовалиевой в настоящее время завершается, после чего она будет отпущена", - отметили в СК России.

Ранее сообщалось, что якобы обыск проходит на глазах у малолетних испуганных детей журналистки.

"Интерфакс" в четверг днем сообщил, что в московскую квартиру Полухиной приехали краснодарские следователи в сопровождении бойцов СОБРа. Поводом для приезда следователей в "Новой газете" называли расследование Полухиной, посвященное так называемой частной военной компании "Е.Н.О.Т.".